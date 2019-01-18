大马羽球超级500赛‧谢定峰苏伟译造惊喜 定峰赛后说：“赛前我们与教练仔细研究了这支印尼组合，教练要我们多留意网前球，并且不用感到压力，因为对手是卫冕冠军，我们是不受看好一方。我们的目标是晋级半决赛，现在距离目标还有一步。”

谢定峰（左）与苏伟译以26比24、21比15把印尼的卫冕冠军兼5号种子法加与莫哈末莱恩斩落马。（图：马新社）

（吉隆坡17日讯）大马男双在本土赛事爆发，共有3支组合携手闯入8强。

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升当国羽第1男双的新秀谢定峰与苏伟译以26比24、21比15把印尼的卫冕冠军兼5号种子法加与莫哈末莱恩斩落马，率先拿下8强资格，接下来将再一次迎战丹麦4号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申。

定峰赛后说：“赛前我们与教练仔细研究了这支印尼组合，教练要我们多留意网前球，并且不用感到压力，因为对手是卫冕冠军，我们是不受看好一方。我们的目标是晋级半决赛，现在距离目标还有一步。”

伟译则表示：“我们有信心在8强胜出，因为我们在去年世羽赛曾战胜阿斯特鲁普与拉斯姆申，这次又在主场作战，让我们更有信心，我们会尽全力去拿下胜利。”

另一国羽男双王耀新与张御宇也在最后一场次圈比赛以21比13、14比21、21比10拿下丹麦组合道嘉德与瑟高，在8强赛将挑战日本2号种子嘉村健士与园田启悟。

双蔚首胜克星

上周在泰国大师赛强势打破两年冠军荒的自由人“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强则以21比19、24比22首次战胜印尼的两届前世界冠军莫哈末阿山与亨德拉，迎来另一次突破。

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双蔚此前4次与后者交手全负，包括去年11月香港公开赛的最近一次交手以1比2败阵，但此次总算终结4连败雪耻一吐闷气，接下来将在8强出战日本3号种子远籐大由与渡边勇大。

蔚强赛后坦言，他们在比赛开始时也因为此前的连败没有底气，但随著比赛的深入，他们在11分之后成功建立信心，这成为拿下胜利的关键。

蔚升则表示：“对手的战术运用很出色，让我们在防守时面临很多困难，这也是次局差点被逆转拖入决胜局的原因。我们也很想能再次晋级决赛，但必须先在8强胜出，日本对手很强，希望我们能继续有好的表现。”

另一自由人徐家铭与刘隽程则以0比2输给阿斯特鲁普与拉斯姆申。