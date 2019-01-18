黑色战袍意外成焦点‧吴堇溦相信是幸运战服 大马女单一姐吴堇溦与何冰娇自青少年赛打到成年赛，可说知彼知己，而在成年赛堇溦2战全胜，当中于2018尤杯小组赛她以2比1取胜，在去年全英赛则是何冰娇1比6落后时退赛。

（图：马新社）

（吉隆坡17日讯）大马羽球超级500赛今日进行次圈赛事，主队的18岁天才少女吴堇溦延续良好状态，她在女单次圈以21比13、21比10轻取中国小将张艺曼，8强将与中国5号种子何冰娇争夺一席半决赛权。

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堇溦8强硬碰冰娇

大马女单一姐吴堇溦与何冰娇自青少年赛打到成年赛，可说知彼知己，而在成年赛堇溦2战全胜，当中于2018尤杯小组赛她以2比1取胜，在去年全英赛则是何冰娇1比6落后时退赛。

何冰娇今日在另一场比赛打败印尼的菲特丽雅妮成功出线。

2017东运战袍穿到至今

吴堇溦今日在赛后其从2017年吉隆坡东运便穿戴的战袍成为了媒体焦点。

询及为甚么一直在穿这件战袍，堇溦笑言，“每次清洗晾干后，这衣服便放在衣柜最上头，我每次都很顺手拿这件来穿。”

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堇溦开玩笑道，她认为这件战袍能带给自己幸运，因为搭黑色显瘦。

她说，“我相信这件战袍能带给我好运。”

堇溦表示，自己将身穿这件战袍，直至无法再穿为止。

对于今日的比赛战术，堇溦则表示，教练只吩咐她保持耐性，她则抱着平常心上场比赛。

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询及8强对手何冰娇，堇溦表示自己已作最坏打算，并指前者擅长在“有风”的球场打球。