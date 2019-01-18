战术成功力克西本拳太‧李梓嘉8强挑战卫冕冠军 大马20岁新星李梓嘉以21比15、21比17勇挫日本世界第9的西本拳太，8强将与丹麦卫冕冠军安赛龙交战。赛会5号种子安赛龙是在与维廷胡斯的丹麦内战中胜出。

李梓嘉在男单次圈赛力克西本拳太，延续2019年开局以来的不俗状态。（图：马新社）

（吉隆坡17日讯）大马羽球超级500赛男单次圈方面，大马20岁新星李梓嘉以21比15、21比17勇挫日本世界第9的西本拳太，8强将与丹麦卫冕冠军安赛龙交战。赛会5号种子安赛龙是在与维廷胡斯的丹麦内战中胜出。

广告

开始担当大任并打出气势的梓嘉赛后表示：“我赛前对这场比赛更有信心，因为西本拳太在前一场比赛把世界第1桃田贤斗淘汰出局，而我与西本拳太去年曾在亚运会交手，当时我以2局落败，所以这次我对他的打法更了解。”

梓嘉：向安赛龙偷师

“今天我在主场观众的支持下，打得非常自信，我的战术全部运用成功，对手的网前球不如我，可能我的速度更快。”

对于接下来将挑战丹麦前世界冠军安赛龙，梓嘉表示这是另一个可以偷师和学习的机会，而且安赛龙也是他的另一个偶像：“我此前不曾与安赛龙交手，我其实很喜欢看他的比赛，有从中学习他的打法，我希望与他对阵时能与他一拼。”

“虽然安赛龙刚刚伤愈复出，但我不认为这是我的优势，因为他是专业球员，肯定有办法恢复最佳状态。我去年也曾伤愈复出，但之后成绩不错，我希望继续保持出色的状态直至奥运会积分赛。”

国伦硬撼石宇奇

广告

中国2号种子兼2018年世界羽联年终总决赛冠军石宇奇横扫泰国选手苏邦尤，8强将对阵大马自由人刘国伦。首圈力挫印尼8号种子托米的刘国伦次圈再接再厉，以21比18、21比7轻取丹麦小将斯文德森。

中国3号种子谌龙则以21比15、21比18战胜印尼约纳丹，8强对手将是印尼6号种子安东尼。后者是以21比17、25比23苦胜印度入选赛选手卡斯耶普。

韩国4号种子孙完虎与印度7号种子斯里坎皆打3局取胜，接下来2人将约战8强。