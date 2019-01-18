首席主簿官：若违行为守则．可举报司法人员 马来西亚联邦法院首席主簿官今日发表文告指出，大马司法机构致力于打造一个透明、公正和廉正的司法机构，因此，公众或相关利益者若发现任何司法人员没有遵守2019年司法人员行为守则，可做出投诉。

（吉隆坡17日讯）马来西亚联邦法院首席主簿官今日发表文告指出，大马司法机构致力于打造一个透明、公正和廉正的司法机构，因此，公众或相关利益者若发现任何司法人员没有遵守2019年司法人员行为守则，可做出投诉。

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文告指出，马来亚首席大法官已在日前举行的2019年法律年开幕典礼上推介2019年司法人员行为守则。这项守则是做为在个人和司法竖立高水平行为的一个指南。此守则是根据1993年公务员条例（行为和守则）下的24个事项为涉及审讯事务的司法人员，包括地庭法官、推事和主簿官做出规范。

文告指出，上述守则副本可从此网站（http://www.kehakiman.gov.my/sites/default/files/CodeofEthics2019_0.pdf）取得。

文告说，大马司法机构致力于打造一个透明、公正和廉正的司法机构。因此，任何公众或相关利益者若发现任何司法人员没有遵守上述守则，他们可以通过手机程式WhatsApp（013-2807841/017-9689848）或网站[email protected]做出投诉。