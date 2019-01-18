6432宝腾将相召修．宝腾将更换安全气囊充气机 宝腾宣布召回所有宝腾将相车款提供保修，为顾客更换安全气囊充气机。早前本田汽车宣布召回本田雅阁（Honda Accord）以更换乘客座位的安全气囊充气机，鉴于宝腾将相是根据本田雅阁为基础建造，宝腾跟进采取防范措施，受影响的车子是产于2012年至2018年8月，宝腾将会致函所有车主安排维修。

（雪兰莪．首邦市17日讯）宝腾宣布召回所有宝腾将相车款提供保修，为顾客更换安全气囊充气机。早前本田汽车宣布召回本田雅阁（Honda Accord）以更换乘客座位的安全气囊充气机，鉴于宝腾将相是根据本田雅阁为基础建造，宝腾跟进采取防范措施，受影响的车子是产于2012年至2018年8月，宝腾将会致函所有车主安排维修。

广告

这项保修计划是一项全球措施，为所有配置高田（Takata）汽车安全气囊的车款进行维修和替换。此行动是配合美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布的最新缺陷信息报告（DIR），要求更换乘客座位的安全气囊充气机。总共有6432辆宝腾将相受影响。

其他车款不受影响

宝腾发文告促广大顾客可以安心，除了宝腾将相涉及其中，其他宝腾车款使用不同的安全气囊供应商，所以不会受到影响。宝腾的首要任务是保障顾客的安全，必须采纳严格的管制，虽然保修工作会带来不便，但是安全为上。

宝腾副首席执行员拿督拉兹夫表示：“车主的安全是宝腾的重要责任。所有宝腾将相车主将会获得通知，并建议他们联系指定的服务中心，预订时间更换乘客座位的安全气囊。在2018年8月31日生产的汽车则不受影响。这项安全气囊充电器的更换程序大约需时1个小时，宝腾会承担所有费用。”

如有任何疑问或需援助，顾客可以联络宝腾客户服务热线1-800-888-398或电邮致<a href=mailto:[email protected]>[email protected]</a>。

宝腾谨此向所有顾客表达衷心谢意，感谢他们的支持，并保证维修工作或尽快完成。