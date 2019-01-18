结婚4周年！周杰伦 昆凌旧地重游许下一世诺言 周杰伦（周董）和昆凌于2015年1月17日在英国教堂举行浪漫婚礼，17日两人迎来结婚4周年纪念日，夫妻俩更飞往意大利佛罗伦斯度假，更晒出甜蜜合照放闪，据知小俩口重回5年前的约会地点，更配文“5year challenge！More to go！”许下一世诺言。

（图：IG）

（意大利18日讯）周杰伦（周董）和昆凌于2015年1月17日在英国教堂举行浪漫婚礼，17日两人迎来结婚4周年纪念日，夫妻俩更飞往意大利佛罗伦斯度假，更晒出甜蜜合照放闪，据知小俩口重回5年前的约会地点，更配文“5year challenge！More to go！”许下一世诺言。

广告

周董在个人社交平台晒出和昆凌的亲密合照，更配文表示“我们已经准备好开始这个浪漫的冒险了”。照片中，周董和昆凌都穿着黑色的情侣装，两个人背靠背坐在河边的台阶上，抬头望天，宛如置身童话世界，相当浪漫。

此外，周杰伦和昆凌似乎在附近订了一间餐厅庆祝，只见两人深情对视，她时而甜笑、时而微微抬起下巴撒娇，侧脸仿佛有女儿Hathaway的既视感，写下“me+you”、“HAPPY ANNIVERSARY！”等字样，浓情蜜意藏不住。

（图：IG）

（图：IG）

（图：IG）