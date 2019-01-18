手套股遭追捧．马股升破1685点 马股今早开低0.89点，至1682.08点，随后冲上1686点。

传中美贸易谈判露曙光，美国考虑取消部份对中国的关税，激励美股17日走升，带动亚洲主要区域股市18日走高。

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马股今早开低0.89点，至1682.08点，随后冲上1686点。

截至早上10时09分，富时隆综指数微升2.53点，至1685.50点。

富时创业板指数升11.10点，至4474.69点；富时全股项指数升23.53点，至11673.96点。

上升股有343只，下跌股178只，另1371只平盘，成交量7亿4345万股，值3亿3155万令吉。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）升5仙或1.06%，至4令吉78仙。

速柏玛（SUPERMX,7106,主板医疗保健组）升4仙或2.61%，至1令吉57仙。

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国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）升20仙或2.38%，至8令吉60仙。

MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）升1仙，至1令吉08仙。

益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）升4仙或2.96%，至1令吉39仙。