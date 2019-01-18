写逾40月最大涨幅．云顶大起6.54% 云顶（GENTING）周四股价大起6.23%，创下逾40个月来最大涨幅。

（吉隆坡17日讯）云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）周四股价大起6.23%，创下逾40个月来最大涨幅。

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云顶周四随大盘走高，开盘即起5仙至6令吉47仙，随后买盘不断涌现托高股价，最高见6令吉84仙，涨42仙或6.54%，创下2015年9月来最大单日涨幅，最终收在6令吉82仙，上扬40仙或6.23%，涨幅冠绝全场。

数据显示，云顶周四成交量达1235万9200股，较20日平均量高出逾3倍。

丰隆研究指出，尽管大马博彩业面对诸多利空挑战，令云顶2019财政年显得严峻，但云顶新加坡将成为控股公司的缓冲器，主要是旅游业持续蓬勃发展的新加坡将强化云顶新加坡的盈利稳定。

竞标日赌场料竞争激烈

值得一提的是，云顶现企业价值倍数仅为6.2倍，低廉的估值将是买进稳定的云顶新加坡，以及潜在进军日本博彩市场利多的廉宜替代品，因此丰隆研究维持云顶“买进”评级和7令吉12仙目标价不变。

丰隆研究指出，日本可能兴建最多3座赌场，招标工作将在2019至2020年陆续展开，而云顶新加坡现也积极备战，一旦得标将成为新的营业额增长来源。

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“不过，我们预期竞标过程将非常激烈，主要是美高梅、永利等赌业巨头也将参与竞标。”

在过去52周，云顶股价下挫29%，当前估值仍较分析员目标价折价20%。相比之下，基准富时综合指数去年下跌8%。