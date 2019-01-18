陈慧恬广东话大跃进·被笑港男友教导有功 Henley许亮宇“空降”音乐电视电影《春天花啦花啦啦》演出浮夸又爱撩妹的“歌神”，和Orange陈慧恬对戏火花四溢，并自认“我的喜剧天份还可以！”虽然朱浩仁从去年贺岁剧《春天花啦啦》就和Orange陈慧恬配对，他却表示“这一次我觉得自己是他们之间的‘小三’啊！

许亮宇（后排左起）、AMOi-AMOi的Stella曾乐晴、One FM DJDino吴其栋、陈鸿、陈沛江、陈子颖和陈慧恬，朱浩仁（前排左起）、甘家旗、吕爱琼和盛天俊一起推介年初二将在八度空间播出的《春天花啦花啦啦》。众人更取笑陈慧恬一直飞香港找摄影师男友，所以广东话才突飞猛进。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）Henley许亮宇“空降”音乐电视电影《春天花啦花啦啦》演出浮夸又爱撩妹的“歌神”，和Orange陈慧恬对戏火花四溢，并自认“我的喜剧天份还可以！”虽然朱浩仁从去年贺岁剧《春天花啦啦》就和Orange陈慧恬配对，他却表示“这一次我觉得自己是他们之间的‘小三’啊！”陈慧恬的广东话“突飞猛进”，大家归功于她的香港摄影师男友“教导有方”，虽然主持人问她戏外如果得从朱浩仁和许亮宇身上“二选一”，她的选择会是谁？她却直率表示，“为什么一定要我选？”明显只认定香港男友而心无旁骛。

广告

《春天花啦花啦啦》将于2月6日（年初二）晚上8时30分在八度空间播出。众演员笑说《春天花啦花啦啦》的角色是为许亮宇量身订做，简直是“演回自己”，他表示，“其他演员早在去年演出贺岁剧时就已‘上身’而且驾轻就熟，所以导演很用心设计我的新角色。”众人嘲说朱浩仁的角色性格“Tak Boleh Pakai”，他则表示“我也觉得自己戏里的性格很不行，这次有许亮宇加盟，也让我们这次的电视电影更具创意及新鲜。”许亮宇则谦虚表示是导演把角色塑造得很出位，“不管由谁演出，都会很吸睛。”

许亮宇和陈慧恬分别是2006年第2届《绝对Super Star》男子和女子组冠军，两人这次在戏里难得有对唱部份，让大家勾起无限回忆。陈慧恬笑说他们在2011年曾合唱过《我们勾勾手》，“但往事不堪回首，所以不提也罢。”Emily陈子颖和Jordan盛天俊这次继续演出一对，问两人可曾生厌？陈子颖笑说，“不会啊！他这么帅，怎样看都不腻。”盛天俊笑说两人目前还在热恋期，起码得继续爱上个50年，让陈子颖当场羞说，“不要再讲了。”

吕爱琼表示这次的电视电影依然好玩有趣，“不知道是否我年纪大了，所以演到很累。”陈沛江表示，“可能是我们这次的戏份比较少，所以等到很累吧。”甘家旗更直白表示，“有时我们等到对白也忘了，下次若再有第三辑，希望不要只注重年轻人咯！”