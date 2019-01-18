“没拖延批准新车售价”．王建民：近期与汽车商公会对话 国际贸易及工业部副部长王建民表示，贸工部近期内将与马来西亚汽车商公会（MAA）举行对话，就政府被指拖延车商有关新车售价批准的指责作出探讨。

王建民（左）在参展摊位上对其中一个流动餐车的设计颇感兴趣，左二是展览的筹委会CEM公司总经理陈兴财。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）国际贸易及工业部副部长王建民表示，贸工部近期内将与马来西亚汽车商公会（MAA）举行对话，就政府被指拖延车商有关新车售价批准的指责作出探讨。

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他说，政府了解到汽车商所担忧的问题，所以贸工部在跟汽车口公会对话的同时，另一方面也将加速批准有关汽车奖掖。

王建民今日为2019年大马咖啡与餐车展主持开幕后，受询及汽车商公会主席拿督艾莎昨天批评政府拖延新车售价批准为车商会员造成影响的问题作出解释说，政府非刻意要拖延，而是因为车商在过去都是越过了贸工部属下的汽车商业发展理事会（ABDC），直接向财政部申请之故。

“我们理解车商的问题，所以才打算跟大马汽车商公会合作，以便讨论加速审批过程，我们希望可以在近期内作出对话的安排。”

他重申，汽车商业发展理事会是早在前朝国阵政府执政时期就已成立，只是一直以来车商“越权”，直接向财政部申请审批新车的售价。