贸工部：汽车公司申请奖掖．“汽车商委会审查” 国际贸易及工业部指出，所有汽车公司的奖励申请，都将由汽车商业发展委员会（ABDC）进行全面审查，以确保过程的透明与公正。

（八打灵再也17日讯）国际贸易及工业部指出，所有汽车公司的奖励申请，都将由汽车商业发展委员会（ABDC）进行全面审查，以确保过程的透明与公正。

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贸工部今日发表文告，针对大马汽车商公会（MAA）批评该部拖延批准新车售价，并影响该会成员推出新车的计划，作出回应。

文告指出，有些汽车公司在前朝政府时期，绕过汽车商业发展委员会，直接从财政部获得奖励，导致许多申请的批准都缺乏全面评估，包括没有鉴定政府所将得到的投资回酬。

“但是，在新政府的期望下，财政部与贸工部一致认同，所有决策过程必须透明与公正，并由汽车商业发展委员会进行全面探讨。”

文告指出，现任政府加强进行的所有程序与管理，是为了确保奖励能根据所制定的条规与指南，分派给可信赖与符合资格的人。

“贸工部将确保所有公共基金与纳税人的钱，都为了人民的福利而得到充份的使用。”

文告也指出，负责审核奖励申请的汽车商业发展委员会，并非如媒体所报道般是一个新的组织；该会成立于2006年，成员包括贸工部、财政部、大马投资发展局、大马汽车、机器人学及物联网研究院（MARii）及大马皇家海关的代表，以在决定给予各汽车公司奖励的决策过程中给予协助。

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“汽车商业发展委员会的目的，是要评估与推荐产业对接计划（ILP），同时也在2014年国家汽车政策（NAP）下，为节能汽车制定津贴。

“该委员会将为财政部提供建议，以决定给予汽车公司税务减免的百分比。

“必须强调的是，由财政部发出的批准信也明确规定，汽车公司从奖励中所获得的收益，最终必须转移至人民。”

文告指出，该部欢迎所有业者提供建设性的反馈，因此也邀请大马汽车商公会和其他业者就此课题，向该部作进一步咨询。