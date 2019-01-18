李春荣：成为全球化企业．宝腾要称霸国内拼出口 宝腾首席执行员李春荣博士说，在宝腾第一款休旅车（SUV）─宝腾X70成功制造与面市后，宝腾放眼今年能在没有获得政府支持下，出口3000辆到海外市场。

（吉隆坡17日讯）宝腾首席执行员李春荣博士说，在宝腾第一款休旅车（SUV）─宝腾X70成功制造与面市后，宝腾放眼今年能在没有获得政府支持下，出口3000辆到海外市场。

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他说，宝腾将成功进军海外市场的指标定义在必须在战略市场取得成功，如印尼、泰国、巴基斯坦等，都是宝腾的战略市场。

“汽车业是国际化事业，若只是在一个国家将会消亡。若要成为全球化行业，宝腾不能仅停留在大马，过去宝腾曾经出口到海外国家，但我们不仅要做到国内第一，也要走出海外，虽然宝腾在2017年的出口量下降至248辆，去年则增加5倍至1388辆，今年的目标，是在没有政府支持情况下，出口3000辆宝腾轿车到海外市场。”

不能仅停留在大马

“当然，如果政府愿意支持，我可以定下4000辆、5000辆甚至更高的目标。”

李春荣今日在“马来西亚2019年经济论坛─大马如何在全球化趋势中释放潜力”，在“宝腾如何革新与创新与持续优势”

论坛前奏分享“如何将宝腾打造成全球备受尊敬的品牌”，以及在论坛上发言时，也对宝腾发表了“爱的宣言”。此环节的论坛是由星洲日报总编辑郭清江主持。

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“刚才郭老师问我：你爱不爱宝腾？除了每月回到中国与吉利交流、和春节回去过年，我和宝腾天天一起生活工作，你说我爱你吗？”

他说，东盟汽车工业逐步增长，预计大马在今年的国内生产总值（GDP）会按年增长4.7%，购买力也增长5%，这对汽车业而言是好事，显示大马汽车业市场非常成熟，未来10年都可以保持2%以上的增长，对汽车业是非常好的机会。

马泰汽车出口量差距大

他说，若与东盟汽车出口量比较，泰国每年生产200万辆车子，一半供出口；马来西亚一年大概生产60万辆汽车，出口量只有2万多辆，占全年生产额的3%，差距非常大。

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“汽车业与其它行业不一样，整部车子需要逾2万个零件组成，差不多占了一个国家六分一的产业，因此若大马要名列东盟前三名汽车生产国，就需要创建完善的供应链系统，包括零件、保险、银行。”

李春荣说，从第一代Saga到X70，是宝腾两个世代产品，若要持续发展就必须地产化，本地供应商就更加重要了。

“这是一条很长的路，中马公司都互相派出专业人员学习提升技术，同时也要吸引外资来投资大马的汽车工业，目前已经邀请18家供应商来大马投资，投资额已经超过2亿令吉，相信未来大马供应链会越来越完善，宝腾也会在整个东盟逐渐布局，朝向成为大马第一，东盟前三名的汽车制造商目标前进。”

他说，若要获得政府奖掖，就必须保留40%（配件）给本地供应商，为此宝腾与政府携手合作，鼓励本地供应商，从提升制造，质量与研发提供辅导与帮助。

宝腾质量将大幅度提高

“我敢说，如果能做好这一块，宝腾质量未来将大幅度提高，下来要设计新车款的研发工作也没问题了。”

李春荣也打趣自己被同事笑称是“外劳”，但他却视自己为“外劳魔”，因为他每日都在宝腾工作超过12小时，以身作则激励更多员工精益求精。

“我在上任后去了一趟怡保，发现那里有很多华人，但很多专卖店都没有会说华文的员工。员工应该让客户更方便，他不一定是华人，只要能说华文，毕竟我的60%客户是华人，若能说客户熟悉的语言是有好处的。”

他也特别介绍怡保2位能说华文的马来籍员工，也指宝腾今年将致力于提升伙食质量，并以华为做为学习对象。