杨明来马出席活动·被追婚耍太极 香港无线艺人杨明与大马籍女友庄思明2016年拍拖以来，不时被大家追婚讯，杨明昨在双威金字塔购物中心出席活动，被问何时派红包？何时要在马定居？下月会否来马过新年等连串问题时，他大耍太极，抛出各种似是而非的答案，轻松为自己化解尴尬，果然是见惯大场面的啊！

杨明指家中有个传统，新年一定会穿红红，故他近日正到处搜罗红色衣服。（图：星洲日报）

（雪兰莪．首邦市17日讯）香港无线艺人杨明与大马籍女友庄思明2016年拍拖以来，不时被大家追婚讯，杨明昨在双威金字塔购物中心出席活动，被问何时派红包？何时要在马定居？下月会否来马过新年等连串问题时，他大耍太极，抛出各种似是而非的答案，轻松为自己化解尴尬，果然是见惯大场面的啊！

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杨明昨午出席商场Watson专卖店，与10名幸运粉丝举行独家见面会，除了跟10名粉丝一起进行“1分钟疯狂扫货”之外，也逐一满足现场所有来看他的剧迷和粉丝，跟大家selfie拍照留念，而且是人人有份呢！

MY主持人大头Aki昨在活动上，一连抛出几个问题“逼供”杨明，先是问他“何时要在大马定居？”杨明笑说：“我这2天都定居在这里啊！”接着又问他“几时要派红包？”杨明狡猾说：“我讲个秘密给大家听，其实我年年都有派红包的。新年时如果见到我，可以跟我拿红包。”最后Aki再问他“今年会来大马过年吗？”杨明又笑说：“如果大家想见到我，我就尽量（来）啦！”

杨明其实早于上周日就已在IG曝露行踪，PO机场照指自己很久没来吉隆坡了，相信过去几天他都尽情享受大马美食，他昨更新IG照片写下“每次来到马来西亚每餐都很饱的…这个一月已经重了……#马来西亚美食”。

此外，“明明CP”杨明与庄思明越爱越高调，两人原来自本月初就飞往韩国滑雪度假，接着再双双飞来吉隆坡，一路爱相随到底。两人在韩国旅行不时PO照片放闪，庄思明更大方写下“男友视角系列，在他眼中我应该是一只吃饱就睡，睡醒就吃的猪，他每次拍照我都是在吃东西”，晒出多张男友视角拍下她吃相的照片。