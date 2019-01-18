男子持铁锤闯中餐馆行凶‧酿1死2伤‧华裔经理脑死 一名爱沙尼亚裔男子马汤诺维奇（Arthur Martunovich）日前持铁锤闯入纽约一自助中餐馆行凶、酿成三名华裔员工一死两重伤，被市警以谋杀和企图谋杀等多项罪名移送法办，并送往医院做精神鉴定。

嫌疑犯马汤诺维奇被捕。（图：网络照片）

（纽约18日讯）一名爱沙尼亚裔男子马汤诺维奇（Arthur Martunovich）日前持铁锤闯入纽约一自助中餐馆行凶、酿成三名华裔员工一死两重伤，被市警以谋杀和企图谋杀等多项罪名移送法办，并送往医院做精神鉴定。

广告

三名受害者中，34岁男子潘富辉（Fufai Pun，音译） 在案发当晚不治身亡，60岁的吴泰强（Kheong Ng-Thang，音译） 则于16日被医院宣告脑死，50岁的潘止伍（音译）情况稳定。

该起命案发生于15日下午5时12分左右，34岁的马汤诺维奇进入“海港城自助餐”（Seaport Buffet）内，用铁锤攻击店内三名华裔男子，嫌犯于案发后不久便被逮捕；辖区61分局16日下午5时30分将嫌犯移送法办，罪名包括一项谋杀、两项企图谋杀和三项非法持有武器；因凶嫌可能患有精神疾病，警方将他绑在担架上，先送往医院进行精神鉴定。

该起命案导致34岁的潘富辉死亡，据悉他来自中国福州亭江，与潘止伍为侄叔关系，案发时潘某某的妻子正在外州打工，得到消息后赶回纽约，但已无缘见最后一面。

60岁的吴泰强则是来自马来西亚的经理，据悉他在美国举目无亲，其在纽约的友人目前正设法联络在马来西亚的亲人。

目击者表示，嫌犯进入店内时神色正常，由餐馆的经理吴泰强接待并带领他入座，不料嫌犯突然拿出一把铁锤对著他头部一顿猛砸；经医院抢救后，吴泰强16日被诊断左脑死亡，很有可能成为植物人，另一名伤者潘止伍情况较稳定，暂时没有性命之忧。

广告

据附近一间酒吧的老板表示，案发时嫌犯进入店内后很快便开始大喊大叫，“他喊著一些很疯狂的话，像是‘我要杀了所有人、这个世界是地狱’”，随后店内大量顾客尖叫着冲了出来，纷纷躲进周边商铺，并要求店主将餐馆大门关闭。

他表示，他们喊著“有人拿着铁锤随意攻击他人头部”；另一名餐厅顾客也表示，“我看见一名华人员工头上流血，一边走一边用双手按著头部，随后倒在地上”。

警方通过调查表示，马汤诺维奇与受害者或餐馆都没有关系，他于案发当天进入店内，先在入口处打伤一名员工，接着走到餐厅的后面攻击另一名员工，再进入厨房攻击第三名受害者。

广告

警方透露，马汤诺维奇在被审讯过程中说话一直在天马行空，甚至有说起外星人，但是有提到自己此举是受到一部虐待华裔女子电影启发，也说自己不喜欢华裔男子，不满他们对待华裔女子的方式；此外他还表示当时脑子里面一直有一个声音告诉他该如何做，“这个声音一直指导他进入哪家餐馆，选择攻击哪个人”。

“他看起来有情绪困扰，相信这也将成为他的辩护理由。”警方透露，此外他在餐馆攻击外受害者后，冲出店外还砸坏了两辆车的玻璃。