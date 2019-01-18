赛安华卸下主席职．前法官再润掌机场控股 大马机场控股公司（MAHB）宣布，退休联邦法院法官丹斯里再润阿里将会取代丹斯里赛安华查马鲁拉，接任机场公司主席一职，明天起正式生效。

（八打灵再也17日讯）大马机场控股公司（MAHB）宣布，退休联邦法院法官丹斯里再润阿里将会取代丹斯里赛安华查马鲁拉，接任机场公司主席一职，明天起正式生效。

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该公司在大马交易所的一份声明中指出，赛安华是在今天交易日结束后卸下主席职务，并交由再润担任。

文告说，再润在法律和司法方面担任过各项职务，她也曾于1996年8月受委担任司法专员，随后则在2012年4月被任命为联邦法院法官。

文告指出，在去年10月4日，她以联邦法院法官的身份退休。

大马机场公司在文告中说，该集团及董事部对于赛安华从2017年6月7日至今所付出的心力，给予赞赏和感激，并感谢他在任职期间为公司所付出的宝贵贡献。

“在他任职期间，赛安华把公司带到更高的地位，并实现财务业绩、服务及运营的质量。”

“他致力确保整个组织遵守公司治理和诚信，同时，凭其丰富的经验和出色的领导能力，具备热情的他把公司推动至转型文化变革之旅。”

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根据文告，大马机场控股公司管理国内39个机场及土耳其伊斯坦布尔国际机场。