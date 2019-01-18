中国温州市条例：过马路看手机罚6令吉 中国一名胡姓女子在温州一条马路的斑马线上看手机，被交警开了一张10元（约为马币6令吉）的罚单。

（中国·温州18日讯）“你好，刚刚看你拿着手机边看边过斑马线，根据《温州市文明行为促进条例》，行人横穿道路时低头看手机要处以10元的处罚。”

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周一（14日）上午九时许，中国一名胡姓女子在温州一条马路的斑马线上看手机，被交警开了一张10元（约为马币6令吉）的罚单。

据了解，当时胡女士在前往上班的路上，胡女士表示“过马路时，就顺便看了一下工作群信息”。

2018年11月30日，温州市通过了《温州市文明行为促进条例》，今年1月1日起正式实施。

该条例第二十八条（三）规定，对于行人通过路口或者横穿道路时低头看手机、嬉戏等，影响其他车辆或者行人通行等不文明行为要重点整治，违反该规定的会受到警告或十元罚款。

该开罚单的温州交警表示，过斑马线玩手机看不到来回车辆很危险，更提道“罚款不是目的，而是希望引起行人的重视，达到文明、安全通过斑马线”。这也是首单斑马线上看手机的罚单。

另外，在开罚单之后，由志愿者扮演的“慢羊羊”还送了胡女士一只“慢羊羊”玩偶，用意在于教育“低头族”要快行通过斑马线；还有由2名志愿者打成的“闪电侠”，给快行通过斑马线的小朋友和家长赠送喜羊羊玩偶，鼓励他们的行为。