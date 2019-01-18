电子资本市场服务条例生效．证监会：确保顺利过渡 马来西亚证券委员会透露，当局已经与现有的电子资产平台运营商接洽，并将设定大约1个月半的过渡期，确保电子资本市场及服务的计划顺利落实。

（吉隆坡17日讯）马来西亚证券委员会透露，当局已经与现有的电子资产平台运营商接洽，并将设定大约1个月半的过渡期，确保电子资本市场及服务的计划顺利落实。

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证券委员会今日发表文告指出，随着财政部宣布电子资本市场及服务（证劵）（数码货币及代币）条例将从本月15日起生效后，证券委员会即接获许多许多询问有关该条例的执行情况。

证券委员会证实，当局已邀请并让现有的数字资产平台运营商参与其中；同时，证券委员会也拟定计划，确保符合委员会规定标准与条件的平台，能在截至3月1日前的过渡期继续运作。

文告强调，在过渡期间，这些平台运营商将不被允许接受新投资者，并且只能在投资者的书面指示下，为客户进行提取或转移资产。

此外，未能出席本月17日与证券委员会会面会的运营商，也受促在本月25日前联系证券委员会，否则将被视为违反证券法运营市场。

一旦执法当局发布相关指南后，有意在过渡期后继运作的现有的平台运营商或新运营商，则需要向该委员会申请；委员会将评估所有申请，并授权予符合资格的市场运营商。

证券委员会补充，任何人也不能在未经该委员会授权的情况下，私自进行首次代币发行（ICO）。

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而有关首次代币发行的条例，则会在2019年首个季度末发布。

证券委员会表示，正在进行的代币发行活动应停止所有运作，并归还从投资者收集到的所有资金或数字资产。欲知更多有关电子资本市场及服务的民众，可登录网站[email protected]进行查询。