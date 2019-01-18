黄泽锋愿望成真·老婆52岁超高龄怀孕 52岁TVB前艺人黄泽锋2010年和同龄圈外女友陈丽丽结婚，他16日晚在脸书贴出一对初生婴儿手套，留言：“1+1=3，2019愿望成真，以欣喜之心迎接新生命的来临，一家三口。”开心分享52岁老婆怀孕喜讯。

黄泽锋和太太结婚9年一直好恩爱，如今终于盼来两人的第一个爱情结晶。

（香港18日讯）52岁TVB前艺人黄泽锋2010年和同龄圈外女友陈丽丽结婚，他16日晚在脸书贴出一对初生婴儿手套，留言：“1+1=3，2019愿望成真，以欣喜之心迎接新生命的来临，一家三口。”开心分享52岁老婆怀孕喜讯。

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他受访时称，两人结婚9年已习惯二人世界，现在增加家庭成员，虽然会较辛苦但这是开心事。现在他已身兼多职，演戏外又是游泳与泰拳教练，他称以后会更畀心机挣钱。

问他生宝宝是否多年的计划？是否人工授孕？黄泽锋称太太没有雪卵，这次是自然怀孕。他坦言婚后从没有避孕，因为两人结婚时已40多岁了，没想过50几岁还会有孩子，现在太太怀孕3个月，这是上天送来的礼物。

黄太怀孕前跟黄泽锋同是泰拳教练，现在她的工作由黄泽锋兼任。他说：“太太身体很强壮，但毕竟已不是20岁年轻人，所以我要小心照顾她，操劳的工作由我负责。自己还有能力，身体健康又好，有孩子对家庭是好事。我以后会更努力工作。”

黄泽锋老婆陈丽丽52岁怀孕，在娱乐圈来说确是异数。数圈中女星的高龄产妇榜，林青霞分别在41岁和47岁时，诞下女儿邢爱林和邢言爱；伊能静再婚嫁中国男星秦昊，于47岁诞下女儿“小米粒”；周汶锜于41岁时诞下大儿子Jacques，42岁时则再诞下小儿子Avner；刘德华老婆朱丽倩诞下女儿时也46岁。（香港明报）