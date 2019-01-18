马股随美股起舞 马股周四未受英国脱欧协议不获放行的影响，富时综指以高姿态开市，高开7.13点，至1680.21点；全天表现大勇，盘中最高站上1684.24点，闭市涨幅收窄。

马股近期处在波动区间起伏不定，周四富时综合指数受隔夜美股走扬带动，成功突破1680点，站上1682.97点，全天起9.89点或0.59%。

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马股周四未受英国脱欧协议不获放行的影响，富时综指以高姿态开市，高开7.13点，至1680.21点；全天表现大勇，盘中最高站上1684.24点，闭市涨幅收窄。

富时全股指数表现同样亮眼，扬升69.54点，挂11650.43点；创业板指数表现无法跟随大市走扬，反而直线下滑，挫10.60点，以4463.59点挂收。

领域指数方面，升多起少，市场人士看好银行股企业盈利将录得好表现，金融服务指数升17.92点，至17419.67点；种植指数受惠于原棕油价格获看好反弹，获推高41.82点，收挂7192.42点。

全场有24亿零411万2550成交量，总值20亿3790万6818令吉。上涨股多达477只，比331只下跌股多，另有409只收在平盘。

油气领域获看好将能收复失地，油气股纷纷获得投资者青睐；沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）为最热门股，交投量达1亿2420万7000股；阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）也有9885万零300股易手，起0.5仙，挂16仙。