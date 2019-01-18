亚股起落参半 亚洲股市周四起落参半，尽管隔夜美股报涨，但中国经济前景的不安情绪，加上对美中贸易摩擦的担忧再度来袭，令股市回吐早前涨幅，日股跌0.20%、上海综指跌0.42%和港股挫0.54%。

亚洲股市周四起落参半，尽管隔夜美股报涨，但中国经济前景的不安情绪，加上对美中贸易摩擦的担忧再度来袭，令股市回吐早前涨幅，日股跌0.20%、上海综指跌0.42%和港股挫0.54%。

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不过，台股涨0.26%、韩股升0.05%。

东南亚股市也普遍走高，菲律宾升0.79%、泰国涨0.18%和印尼升0.16%，但新加坡跌0.45%。

多数亚币周四微跌，反映了围绕中国经济增长前景的不确定性，同时也显示出中美关系不和谐的状况。

印尼盾领跌亚币，最多下跌0.4%，印尼中行宣布利率保持不变，符合市场预期。

新元温和下滑0.1%，该国12月出口遭遇逾两年来最大降幅。

马币持平于4.1120。

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油价下跌，就在市场出现需求疲软的担忧之际，美国原油产量接近前所未及的1200万桶／日。

美国油期（WTI）跌0.39美元或0.8%，报每桶51.92美元；布兰特原油期货下跌0.37美元或0.6%，报每桶60.95美元。

金价持稳，因美元走强抵销了美国暂停升息预期的影响。

现货金持稳于每安士1292.55美元；美国期金跌0.1%，至每安士1292.20美元。

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原棕油期货扬升，基准4月货闭市升22令吉，至每公吨2197令吉。