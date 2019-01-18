星观点走完这最后一里路 政府、华教团体必须有效地向非华裔展示统考的真相，让他们掌握正确的信息，毕竟，任何针对承认统考的讨论都应该建立在客观事实上，如此才能促成坦诚交流，达成共识。

统考特委会去年11月成立，数月以来先后和各领域人士会面与访谈，据该会主席邱武英说，相关人士并没有想像中的“反对到底”，相反的却愿意对话。这对于承认统考文凭一事，实属好消息，算是迈出好的一步。

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华社争取政府承认统考多年，509全国大选前，希望联盟承诺会承认统考，不过至今仍未开花结果。政府后来成立统考特委会，探讨承认统考事宜，听取各界意见，并向内阁提呈完整报告书。

必须承认，承认统考一事面对阻滞，希盟上台之后，事情并未如想像般迅速取得突破性进展。

相对于华社对承认统考的热切期昐，马来社会却传来不同声音。邱武英指出，政府是否承认统考资格，不仅是行政与履行诺言与否，是一项非常复杂的认知（perception）与种族课题（racialissue）。事实上，承认统考已被复杂化，扯上太多其他因素。首相马哈迪早前也提到相较于承认华校文凭（统考），马来人的问题更大。然而，即使承认统考的路上有各种困阻，希盟政府也有责任与义务扫除障碍，走完这最后一里路，因为这是希盟对华社的承诺。

好消息是，反对的人士并没有想像中强硬，邱武英指出，他们都愿意对话，而且当中有的还把孩子送进华校就读，证明他们对华校的教学素质有信心。

非华裔对于统考缺乏了解，受到误导，因而对承认统考一事存有疑虑。尤其是某些政治人物与团体散播关于统考的不实资讯，更令非华裔对统考产生误解。

一般而言，非华裔非议统考，常见的理由是不利国民团结、偏重中国历史等等，这些误解须被消除。政府、华教团体必须有效地向非华裔展示统考的全貌与真相，让他们掌握正确的信息，了解独中与统考。毕竟，任何针对承认统考的讨论都应该建立在客观事实上，如此才能促成坦诚交流，达成共识。

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统考特委会目前在进行工作，聆听各方意见，华社期昐的是，特委会能尽速完成报告，提呈内阁，以便政府能履行大选承诺，承认统考文凭。