涉向保安公司索賄‧波教育署官員助理延扣 （森美兰‧波德申17日讯）波德申教育署官员助理涉嫌向保安公司索贿2000令吉，作为继续让保安公司在学校服务的酬劳，结果被保安公司举报，被森州反贪会延长扣留5天。

（森美兰‧波德申17日讯）波德申教育署官员助理涉嫌向保安公司索贿2000令吉，作为继续让保安公司在学校服务的酬劳，结果被保安公司举报，被森州反贪会延长扣留5天。

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这名43岁的男被告，是在波德申教育署担任官员助理，他今早被森州反贪会带往波德申推事庭申请延扣手续。

波德申推事西蒂凯丽雅在听取森州反贪会检察官诺西雅达的建议后，允许当局将被告延长扣留5天，以协助调查相关案件。

据了解，被告是于2017年12月，以教育署官员助理的身份，向一间保安公司索贿2000令吉，作为该公司继续在学校服务的酬劳，否则将会终止该公司的服务，该公司事后也向该名官员，转账了2000令吉。

森州反贪会在接获投报后，也于昨日下午3时许把被告带往波德申反贪局进行调查，并于今早在波德申推事庭申请延扣手续。

森州反贪会发文告指出，此案将会援引2009年大马反贪会法令17（a）条文进行调查，在上述条文下，罪成可被判最高20年监禁，罚款1万令吉，或是受贿数额的5倍，视何者为高。