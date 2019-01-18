小摩：2风险不容忽视．银行引领企业盈利增长 摩根大通（JP Morgan）认为银行领域将带领企业盈利增长，原棕油价格走扬、产业市场复苏皆是市场增长催化剂，惟不可忽略政府政策和低油价带来的风险冲击。

（吉隆坡17日讯）大马政权转移后，市场静待推动经济增长的转折点出现，摩根大通（JP Morgan）认为银行领域将带领企业盈利增长，原棕油价格走扬、产业市场复苏皆是市场增长催化剂，惟不可忽略政府政策和低油价带来的风险冲击。

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棕油价走扬 房市复苏

增长催化剂

摩根大通预计，富时综指2019年最乐观有机会上探1960点，最悲观可能降至1540点，温和预测则落在1780点。

2019年5月是希盟政府终结国阵政府61年政权后，执政满周岁的日子。摩根大通指出，将继续关注由旧政治经济转型至促进中长期增长的经济情况。

综指可望上探1960点

摩根大通指出，假设2019年财政赤字下滑至3.4%，将有助于支撑消费增长，并有可能取得4.7%的经济成长。

“但是，私人投资（资本支出）按年增长5%，依然无法抵销政府削减、延迟、取消大型基建项目带来的缺口，值得庆幸的是，大马并未陷入双赤字。”

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该行认为，对大马而言，中长期的催化剂为私人投资（资本开支）从公共开支减少中复苏。

摩根大通表示，政府取消消费税（GST）后，对石油的依赖性更高，低油价更展示了财务脆弱性（摩根大通预测2019年石油价格每桶84美元，比现货价格高18%）。

债券回酬率上升风险增加

该行认为，大马债券回酬率上升的风险增加，因为了填补赤字，债券发行规模将远超越预期。

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摩根大通指出，总结来说，大马面对的主要风险包括政府政策转变的影响，导致尤其是政府相关公司的股本回酬转为负面、潜在低油价带来的财务压力和持有大马政府债券的外资比重高达41%。

成本增

银行赚幅承压

至于企业盈利方面，摩根大通预计，2019年整体每股盈利增长3.3%，主要由银行股领涨，但不可忽略银行可能会面对净利息赚幅承压和信贷成本增加的下行风险。

该行认为，政府相关公司盈利表现充满不确定性，并面对了清理和加强监管方面的风险。

“另外，原棕油价格平均2500令吉（比现货1900令吉增32%）也对种植业带来正面影响。”

摩根大通指出，马币继续承压将使出口公司受益，因这些公司将因马币疲弱而走扬，受惠领域包括塑胶、科技、种植和石化。

摩根大通也关注已沉静许久的产业市场，是否能在今年出现回弹现象。

看好顶级手套戴乐 吉隆坡甲洞 绿盛世

摩根大通首选股为顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组），因其手套产品在新兴市场需求不断增加。

该行也看好吉隆坡甲洞（KLK,2445,主板种植组），认为可从潜在高原棕油价格中受惠，而顶级手套和吉隆坡甲洞也是马币疲弱的潜在受惠公司。

油气股方面，摩根大通看好戴乐集团（DIALOG,7277,主板能源组），因其业务以下游位置，而绿盛世（ECOWLD,8206,主板产业组）料可从产业需求增加中受益。

该行也建议避开联昌集团（CIMB，1023，主板金融服务组），因面对企业增长和资产素质风险，金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）则因建筑领域表现疲弱影响订单前景。