小银行光华待放．钱景更胜大银行 大银行股2018年“尽显风光”，国内小银行股“光华待放”，安联研究认为小而美银行，可在回酬高中小企业业务更上层楼，追求更璀璨钱景和前景。

（吉隆坡17日讯）大银行股2018年“尽显风光”，国内小银行股“光华待放”，安联研究认为小而美银行，可在回酬高中小企业业务更上层楼，追求更璀璨钱景和前景。

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安联预测，小银行2019年增长优于银行大哥，大型银行市值增长5%，小银行市值则跌5%；基于此，小银行比较基础低，若有适当成长策略表现当可优于银行大哥。

安联指出，2018年首9个月整个银行业息差（赚益）受竞逐存款而受压，虽然贷款增长5%仍具韧力，不过也胥视商业贷款回复至稳定，下修2018至2020年贷款增长3至6个基点（2019年至20年1个基点），主要以大型银行为主，因而调低银行财测1至6%。

在这种情况下，安联认为小型银行增长率可超越大型银行，若可在中小企业贷款、个人贷款、信用卡业务有所作为，相比小型银行资产基础相对低。

丰隆银行（HLBANK,5819,主板金融服务组）和大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组），可说是2018年银行股王，股价各按年涨20%与19%，投资者对两大华资银行稳定而具韧力业务激励买盘。

2018年首9个月，两银行盈利未呈波动，零售贷款强劲，但仍然以保守谨慎形式取得增长。

大众银行盈利增长巩固而稳定，然而过去两季已呈疲态；相比兴业银行（RHBBANK,1066,主板金融服务组），盈利唯享双位数增长，股价只温和增长6%。

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至于两大区域银行的马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）和联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组），去年509大选后基于大型基建计划波动不定，遭逢重大卖压。

尽管联昌集团如今股价局部回扬，但却受银行升息175基点、印尼盾走疲，令盈利流失；马来亚银行则受新加坡凯发（Hyflux）集团旗下的6亿5900万新元融资而受牵引。

大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组）和回教银行（BIMB,5258,主板金融服务组），尽管盈利呈增长及商业策略奏效，股价涨势滞后大众银行、丰隆银行和兴业银行。

首选大马 回银 兴业 马银行

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大马银行和回教银行是安联研究的首选小型银行股，至于兴业银行和马来亚银行则是首选大型银行股。

安联指出，以短期成长而言，兴业与马来亚银行成长潜能更佳，兴业的IGNITE 2017和FIT22策略奏效，目前融资成本正常化；马银行贷款增长动力和赚益稳定。

丰隆银行预期有稳定回酬，若在流动性改其传统观点，长期可捎惊喜；联昌集团料深陷印尼升息泥沼。