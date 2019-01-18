星洲联办全国挥春赛·224邀同好挥毫迎春 由雪隆海南会馆、星洲日报及马来西亚书艺协会联办的“己亥年全国挥春赛”，将于2月24日（星期日）早上8时在天后宫礼堂举行，欢迎热爱书法及挥春的人士踊跃参与。

2019年己亥年全国挥春赛工委会呼吁热爱书法及挥春爱好者万勿错过这场盛会。左起为王瑞庆、张其杰及陈金泉。（图：星洲日报）

（八打灵再也17日讯）由雪隆海南会馆、星洲日报及马来西亚书艺协会联办的“己亥年全国挥春赛”，将于2月24日（星期日）早上8时在天后宫礼堂举行，欢迎热爱书法及挥春的人士踊跃参与。

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雪隆海南会馆青年团副团长兼工委会副主任张其杰在新闻发布会上说，凡是对书法有兴趣者皆可参加，不分种族、国籍、性别及年龄，惟每人只限参加一组。

设“非华族鼓励奖”

此赛已迈入第33年，报名人数逐年增加，一如往年，比赛将分为6个组别，即小学初小组、小学高小组、中学初中组、中学高中组、大专组及公开组，共168个奖项。

工委会副主任王瑞庆说，为鼓励非华族参赛者学习及链接中华传统文化精髓，今年特别设立“非华族鼓励奖”（此前为“非华族精神奖”），表现优越的10名非华族参赛者将获得一份礼物。

他说，这次改为“非华族鼓励奖”，是因为“精神”不如给予鼓励，而非华族除了巫裔及印裔，也包括伊班族等。

他说，工委会今年指定初小组与高小组是五言赛题，初中组是六言赛题，高中组及公开组则是七言赛题。

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响应环保接受电子报名

本届比赛将分两阶段进行，第一阶段是初小、高小及初中组，第二阶段是高中及公开组，参赛者必须凭学生证或身份证报到。

为了响应环保，工委会接受电子报名表格。参赛者可浏览雪隆海南会馆网页http://www.hainannet.com.my，或脸书专页“雪隆海南会馆（天后宫）Thean HouTemple”报名，或直接点击https://goo.gl/forms/7aSAQm3SCHVlMnBg1报名。

报名截止日期为2月10日下午5时，参赛者可在2月19日浏览官方网站查询组编编号。

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任何电话询问，请联络雪隆海南会馆秘书处03-22747088。

另一方面，雪隆海南会馆青年团将于比赛当日，在相同地点举办海南联青第33届全国挥春赛（雪隆区域赛）。有兴趣参与的海南籍人士，只需在当天前往现场报名即可参赛。

陈金泉：活动具意义

星洲日报企业公关及业务促进总经理陈金泉表示，这项活动能够延续举办多年，证明了其存在的意义，并呼吁欢迎公众人士踊跃参与。

其他出席者包括雪隆海南会馆秘书处李静婷、李佩玲及夏嘉玲。