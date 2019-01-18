现金强．营收稳．台湾联友有望派高息 台湾联友（FPI）营收增长潜能看俏，分析员看好在强劲现金地位支撑下，该公司有望在2019财政年派发高股息。

（吉隆坡17日讯）台湾联友（FPI,9172,主板消费产品服务组）营收增长潜能看俏，分析员看好在强劲现金地位支撑下，该公司有望在2019财政年派发高股息。

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大客户释出新订单

丰隆研究预计，台湾联友未来两年营收增长稳健，归功于现有大客户释出新订单，加上现有客户Roland料重新安置生产线，预计可增加台湾联友乐器组件需求，继而推高盈利表现。

丰隆认为，台湾联友2019财政年的资本开支料正常化至约1000万令吉，加上处在强劲的净现金地位，约每股56.2仙，有望在2019财政年派发高股息。

“据我们预测，台湾联友料在2019财政年料派发每股11仙股息，周息率为6.4%。”

台湾联友预计在2月22日公布2018财政年末季业绩，丰隆认为末季每股盈利料增长8%，而赚幅持平在8至9%。

综合以上，丰隆维持台湾联友“买进”评级和2令吉32仙目标价。