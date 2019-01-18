罗里司机偷830万晶片‧警方3州捉人 一家运输公司的6名前罗里司机与1名在职司机结党，去年3次偷取一家跨国公司的晶片，警方在首宗案件发生后即展开调查，但他们却继续造案，最终7人分别在3州属落网。

安巴拉甘(右二)召开新闻发布会，发布偷窃晶片案情。

（槟城17日讯）一家运输公司的6名前罗里司机与1名在职司机结党，去年3次偷取一家跨国公司的晶片，警方在首宗案件发生后即展开调查，但他们却继续造案，最终7人分别在3州属落网。

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在上述3宗案件中，有关跨国公司损失近约830万令吉，但嫌犯们只获分77万令吉的酬劳，不足晶片价值的10%。随着他们落网，警方正追缉一名疑是中间人的36岁巫裔男子助查，对方是一家仓库的前文员。警方也起获约4万令吉现款。

重新包装空盒免遭疑西南警区主任安巴拉甘今日召开新闻发布会说，这家输运公司被聘从该跨国公司工厂仓库运输一批晶片到机场，以送往国外。

嫌犯们用木板在货柜内间隔起一个小密室，其中两人事先躲在里面，当晶片上货柜后，司机会藉各种理由拖延时间，让同伴能够在抵达机场前，在货柜中打开包装偷取晶片，再重新包装那些空盒，以免引人怀疑。他们得手后就躲回小密室内，直到司机在机场卸货并离开机场。

安巴拉甘说，第三宗案件发生在去年12月24日，该跨国公司在阿姆斯特丹的客户发现货物有异后联络他们，他们于27日向警方投报。该公司的损失达320万令吉（2871个晶片）。

第二宗案件发生于去年4月9日，该公司损失280万令吉（2561个晶片），第一宗案件发生于去年3月27日，该公司损失210万令吉（1751个晶片）。

他说，在第一宗案件中，该党收取26万令吉，在第二宗案件中收取32万令吉，在第三宗案件中收取19万令吉。

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警方于本月11日至16日之间，先后在槟州逮捕4人、怡保2人，在亚罗士打逮捕1人。这7人皆巫裔，年龄介于29至52岁，当中两人有犯罪前科。

他希望民众一旦发现警方正追缉的人物，马上联络彭警官（0194123533）、Mujib警官（0193545197）或邻近警局。