傅文耀·英脱欧这出歹戏 这十分值得大马人藉鉴，当我们看到政治人物，不断说一些大家喜欢听的话时候，我们必须思考，这些甜言蜜语是不是包着糖衣的毒药。他们所倡导的政策是讨好选民的措辞，还是对国家未来建设有用。

英国国会否决了首相梅伊好不容易才和欧盟达成的协议。根据之前的协议，在3月29日之后起，英国会正式和欧盟分手，但仍有21个月的过渡期，并享有零关税待遇，只是英国必须付给欧盟高达390亿英镑的分手费。在英国国会否决该协议后，这一切都成镜花水月。

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该议案是英国执政党史上少见的大比数否决，随后在野的工党领袖也迅速提出对政府不信任动议，所幸的是梅伊领导的政府惊险地以19票保住相位。

目前英国政局可说是陷入一片混乱之中，犹如重现当日脱欧公投通过的情景。人民对政府的不信任程度达至高峰。想当初提出脱欧公投的前首相卡梅伦，在上个月接受媒体访问的时候，再次强调从不后悔举行脱欧公投。

卡梅伦这位贵族出身的政治人物，在引发这么大政治炸弹后，拍拍屁股就离开了，他仍可以凭藉过去显赫的政治背景，在各大跨国机构担任顾问，领取天价的顾问费。

只是英国平民的未来从此就陷入一片茫然，主要是一旦英国迈向无协议脱欧，将大大冲击该国经济。在无法享有零关税协议后，英国和欧洲各国的贸易将回到世贸组织框架内谈判，甚至可能会引发贸易关税壁垒。

英国政府公布的《脱欧长期经济分析》指出，如果无协议脱欧，该国的农业、制造业、服务业都将面临严重衰退，若按照目前的协议除农业面对2%衰退外，其他行业面对的衰退都少于1%。

昨日国际媒体采访当地民众对于无协议脱欧的看法，大家第一句话都说，他们一点都不信任现在政府，认为政府无法带领国家走出脱欧泥潭。

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自英国人加入欧盟后，他们看见了欧洲共同市场的巨大商机，却不想负起一位维护周边国家和平的超国家组织的责任。欧盟创立的宗旨是渴望重建饱受2次世界大战苦难的欧洲，避免欧洲再次陷入战争泥潭。

但随着欧盟各国人民自由流动，造成了本地人的不满，认为“外来人口”抢了他们的饭碗，但跨国经济好处，仅社会金字塔顶端的人才享有。

同时，不负责任的政客，非但没有疏导人民不满情绪，透过落实部份政策减少国民对移工的敌意，而趁机利用这股不满，为自己捞取最大政治利益。

这十分值得大马人藉鉴，当我们看到政治人物，不断说一些大家喜欢听的话时候，我们必须思考，这些甜言蜜语是不是包着糖衣的毒药。他们所倡导的政策是讨好选民的措辞，还是对国家未来建设有用。

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英国人脱欧这出歹剧恐怕还会拖上一段时间，短则一个月，长则数年。如果事情真的往最糟糕的方向发展，英国选择无协议硬脱欧，大马一些曝险于当地市场的公司都会受到相当严重的打击。

在电台上常常听到一些投资英国房产广告，在此奉劝手上有闲钱的读者，目前大环境十分不明朗，经济黑天鹅过一阵子就飞来几只，大家还是看准才投资。



星洲日报／自由撰稿人‧作者：傅文耀‧《星洲日报》财经记者·2019.01.18