产业估值改善．马资源桂和末季多赚1.4倍 马资源桂和（MQREIT）盈利，截至2018年12月31日止第四季，该公司净利涨1.4倍至804万7000令吉，全年净利则起4.6%至7313万令吉。

（吉隆坡17日讯）产业估值较前期佳，推高马资源桂和（MQREIT,5123,主板产业投资信托组）盈利，截至2018年12月31日止第四季，该公司净利涨1.4倍至804万7000令吉，全年净利则起4.6%至7313万令吉。

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第四季营业额跌9.2%至4181万4000令吉，全年营业额报1亿7252万7000令吉，挫4.9%。

派息3.85仙

配合业绩发布，该公司宣布派发3.85仙股息。

该公司董事部发文告表示，第四季产业兑现营业额按年跌4.5%至4270万令吉，归咎于白金仙特拉资产收入减少及QB8DHL XPJ资产脱售之故，以致收入不再。

第四季产业开销约1000万令吉，按年减少3000令吉。

管理层费减少2%至330万令吉，借贷成本跌0.9%至1090万令吉。

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展望未来，董事部说，2018年共有28%或60万9000英方尺出租面积租约到期，其中75%或45万4280英方尺租约已更新。

董事部补充，办公楼领域仍备受挑战，并致力于提升资产管理及以保留租户。