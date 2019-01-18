陈国伟：不认同业者用“市价购买”·燕美路“神秘建筑”应拆 马来西亚对华特使兼蕉赖区国会议员陈国伟，不认同联邦直辖区部部长卡里沙末建议占用美丹燕美路两片绿肺及儿童游乐场地段的“神秘建筑物”业者用“市价购买”地段；并说：“有些东西是无法用金钱衡量。”

（吉隆坡17日讯）马来西亚对华特使兼蕉赖区国会议员陈国伟，不认同联邦直辖区部部长卡里沙末建议占用美丹燕美路两片绿肺及儿童游乐场地段的“神秘建筑物”业者用“市价购买”地段；并说：“有些东西是无法用金钱衡量。”

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“这是一个前朝政府滥用权力及违反法律的事件，他们本应确保法治获遵守，但它本身却又违反了法律。”

陈国伟建议应把该建筑物拆除，让该处还原为绿肺。或留下它，并把它作为滥用权力的纪念碑及谴责对法律的不尊重，让下一代了解。

一公司擅自侵占建高楼

位于美丹燕美路一带，原是绿肺及儿童游乐园的地段，一家公司在未获得地主，即联邦直辖区土地与矿物局的批准下，擅自侵占，并建设起高楼运作。

卡里沙末昨日召开记者会时表示，联邦直辖区部经过商讨后，限令该建筑物业主必须在本月杪前现身提供解决方案，而其中一项可行的方案是涉及公司以市价购得该地段，并缴付所有相关费用，包括地价及发展费用等，同时也得缴还罚款。

陈国伟是今早出席“多多博彩华人新年慈善施赠贫老”活动推介礼后如此说。

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卡里沙末也说该公司是分别于2015及2016年提出租地申请，随即在同一年，时任联邦直辖区部部长东姑安南就在会议记录上指示市政局官员“立即处理”，之后市政局便发出发展准证，大楼也因此建成启用。但，其实并未获土地局批准地段使用。

卡里沙末说，该业主并不拥有那块地，因此他好奇该建筑物是否应该继续保留。

陈国伟也说，由于该建筑所处位置并没有退路及停车空间，因此若该业主真的能获得所有的申请批准，他深感疑惑。

他认为，联邦直辖区部部长卡里沙末应披露所有详情，包括业者如何可以获得所有相关批准。