油气需求推高贸易业务．鹏达第三季净利升11.3% 鹏达集团（PANTECH,5125,主板工业产品服务组）截至2018年11月30日第三季，净利升11.31%至1118万9000令吉，驱动首9个月净利走高1.15%至3617万8000令吉。

（吉隆坡17日讯）国内油气计划需求走高推高贸易业务，鹏达集团（PANTECH,5125,主板工业产品服务组）截至2018年11月30日第三季，净利升11.31%至1118万9000令吉，驱动首9个月净利走高1.15%至3617万8000令吉。

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鹏达第三季营业额减10.51%至1亿4015万8000令吉，首9个月则微扬0.30%至4亿6660万4000令吉。

派息0.51仙

该集团建议每股派发0.51仙股息。

该集团在文告中指出，油气计划需求推高贸易业务营收与盈利，单季和累积营收各按年走高11.2%和11.8%，单季和累积税前盈利各增长46.9%和17.67%。

贸易营收各走高至9444万令吉和2亿9319万4000令吉，推高该业务税前盈利各走高至1193万令吉和3754万7000令吉。

紧随原油价一度跌至50美元边缘，该集团对前景谨慎乐观，将继续扩展其上下游油气管线阀门产能以扩展国内外业务，不排除可从大马和东南亚获更多订单。