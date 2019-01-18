多元化至医保领域．新马资本2700万收购2产业 新马资本（SMCAP）建议以2700万令吉现金收购芙蓉汝莱两项产业资产，并将新购资产改装为医院及行政办事处，使公司业务多元化至医疗保健领域，以加强公司盈利来源。

（吉隆坡17日讯）新马资本（SMCAP,9776,主板消费产品服务组）建议以2700万令吉现金收购芙蓉汝莱两项产业资产，并将新购资产改装为医院及行政办事处，使公司业务多元化至医疗保健领域，以加强公司盈利来源。

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该公司发表文告指出，通过70%子公司新马Amegajaya医疗保健公司旗下95%股权子公司——SAH医药中心，以2300万令吉现金向Aston假期有限公司收购汝莱一块建有3星级酒店的永久地契土地（占地7412平方公尺），并以400万令吉现有向相同卖主收购附近一块建有6层商业建筑物的永久地契土地（占地604平方公尺），以充当建立私人医院的用途。

2018年10月22日，SAH医药中心已取得卫生部划区批准，以设立一间200个床位的“特建”的多项服务的私人医院，充当自闭症及老人医学卓越中心。

该公司将把上述新收购的3星级酒店改造为一座综合公共及私人大学医院，预料在2019年第二季开始动工改装，及预料在2021年第二季完成。项目发展成本约为5800万令吉，医疗器材成本则为1500万令吉，确实数目有待确定。

该公司指出，上述新购6层商业建筑物仅离首项资产——三星级酒店约50公尺，该公司计划改装为新私人医院的行政办事处及/或医院的扩张用途。

该公司将继续现有业务，包括家畜业、投资控股、提供管理服务、产业发展及建筑等。如今进一步进军私人医院领域为核心业务之一，以多元公司盈利来源。