陶杰．亲戚关上了门 英国脱离欧洲，会产生大震动，有如心肺停顿，即要有人工心肺机的另一强大后盾支持。这副支持的机器，只能是北美洲。

英国国会大比数否决首相梅伊的脱欧方案。

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此一进出不得的困局，为38年来英国史上所无。

退出欧盟，本来不是问题，但有如做开心手术（Openheartsurgery）──切开胸骨，剖心做手术，原来的心肺要停顿，须及早准备另一副人工心肺机Stand by取代。在注射药物减低心脏跳动的同时，要与人工心脏的跳动功率对接，确保手术病人在麻醉状态中，血液进入大脑的循环正常。

英国脱离欧洲，会产生大震动，有如心肺停顿，即要有人工心肺机的另一强大后盾支持。这副支持的机器，只能是北美洲。

换言之，既然特朗普乐见英国退欧，就要与加拿大联手，向英国拍胸口打保票：英国脱离欧盟之日，英国国民与北美洲之间，即可不受限制而自由流动。英国人来北美，可以享受与英国一样的教育医疗，英语世界都是亲戚，没有问题。

两次世界大战，英国和欧洲危难之际，美国总统最终出面为强力的仲裁。第一次世界大战之后的威尔逊，第二次世界大战末的罗斯福，相继拯救西方文明。譬如，英国哲学家罗素目睹欧战，提出“社会改造原理”，建议战后急需成立一个世界政府，保障和平。

这一点，威尔逊总统积极响应，到了凡尔赛，就协助列入和约，催生了联合国的前身国联。

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特朗普既厌恶欧盟，重建世界新秩序，英国退欧，特朗普应该配合，正可以拉一把，共同重建世界新秩序。这方面若加上加拿大，英国失去英吉利海峡对面的一个大陆，另得大西洋彼岸的另一个，全民振奋，西方版图乾坤大挪移，这就是真正的change。

邱吉尔罗斯福，在雅尔塔会议，与史太林三个人，就是坐下来对着一张地图重新划分欧洲的。但是一来川普到这一步，商人的局限显现，特朗普不是邱吉尔罗斯福那一级的雄才伟略政治家。二来，英国有400万阿拉伯巴基斯坦裔和中国新移民，这些人持有英国护照，美国和加拿大，绝不可能不经本身的审视而将所有英国国民照单全收。

换了100年前，未有所谓全球化，英国国民就是维多利亚时代下来正宗的英国人，若遇到今日这种亡国边缘的危机，美加必定伸出援手，只须一个声明，细节容后制议。今日不会了，这就是所谓全球化带来的危害。

一副人工心肺机尚未准备好接龙，即行公投脱欧，前不巴村后不着店的，一切都是收容100万难民的德国默克尔迫出来的。庸才治理西方，就是这个样子。仇视西方文明的敌对国家，在暗笑了。