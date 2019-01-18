Etiqa保险MRB．惠誉列观察名单 惠誉（Fitch Ratings）在调整全球主要保险公司评级标准后，将一些亚太区保险公司的评级列入标准观察名单（UCO）内，其中包括马来亚银行（MAYBANK）旗下Etiqa保险公司和大马再保险公司（MRB）。

（吉隆坡17日讯）惠誉（Fitch Ratings）在调整全球主要保险公司评级标准后，将一些亚太区保险公司的评级列入标准观察名单（UCO）内，其中包括马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）旗下Etiqa保险公司和大马再保险公司（MRB）。

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惠誉在报告中表示，受影响的Etiqa家庭伊斯兰保险公司（EFTB）、Etiqa普通保险公司（EGIB）、Etiqa普通伊斯兰保险公司（EGTB）和Etiqa人寿保险（ELIB）和大马再保险公司，目前都是获“A-”评级及前景稳定。

惠誉将在6个月内检讨所有被指定为UCO的保险公司的评级。

惠誉调整的标准包括在评级中改变国家相关风险的标准，不再使用“从上至下”的主权评估方式来界定国家风险，而是以“从下至上”方式，受影响的信评因素包括行业背景和营运环境、业务背景、还债能力和财务弹性及投资和资产风险。