艾芬黄氏：美中料和解．外资下半年重返新兴市场 艾芬黄氏资本研究首席经济学家陈秋隆审慎乐观看待中国与美国将在今年上半年达成贸易和解，并认为外资有望在下半年重返新兴市场，连带提振大马资金市场表现。

（吉隆坡17日讯）艾芬黄氏资本研究首席经济学家陈秋隆审慎乐观看待中国与美国将在今年上半年达成贸易和解，并认为外资有望在下半年重返新兴市场，连带提振大马资金市场表现。

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陈秋隆说，贸易战对中美两国影响已开始浮现，中国经济开始放缓，而美国总统特朗普减税对美国经济的效益已逐步消散，加上美国政府关门问题未解，均将对美国经济带来下行压力。

“当美国政府在1995到1996年关门21天拖累经济增长放缓0.4%，而此次关门时间可能长达1至2个月，对经济的冲击将形成新的不明朗因素。”

基于上述考量，他相信两国为了经济大局，最终将在上半年达成贸易“妥协”方案。

“不过，若贸易战进一步恶化，大马也难幸免于难，今年国内生产总值（GDP）增长4.7%目标恐因此丢失1.3至1.5%。”

他是在出席艾芬黄氏投资银行的散户借票（SBL）服务推介礼后，发表上述谈话。

与此同时，陈秋隆说，随着美国经济增长放缓，联储局利率上调周期可能即将告一段落，今年恐仅升息1次，预见美元将随即走软，促使外资在下半年重返新兴市场，带动马币在内的货币走扬。

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“我们预见美元可能走弱，马币兑美元汇价可能在下半年回升，并在年杪站上3.90关口。”