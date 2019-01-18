林德成·无关宗教，全因人性 很多人很容易就产生这样的思考偏误，就好像槟城日落洞公寓亮灯时出现十字架样式，伊党部份人士就抨击对方有“基督教议程”。

对一般人而言，“责怪”比“检讨”来得容易，很多坏事及不如自己所愿的事件就怪罪网络生态。比方孩子有暴力倾向，经常怂恿周遭朋友排挤、嘲笑和霸凌同学。家长容易接受的解释就是网络和坏朋友影响，以致孩子有行为偏差，变成师长眼中坏学生。

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日前发生一起僧人涉及性侵男童事件，引起佛教界哗然。从司法角度而言，结局再清楚不过。一旦判罪，对方就要为所犯下的错误承担后果和刑罚。不过，我想说的不是这案件内容，而是网民的思考和联想偏误。

套句网络名句，“会看新闻的人会先看留言。”这不该是阅读新闻的方式，每个人都有独特思考模式和联想。不过，大家惯例会说现今是碎片资讯时代，大都想“坐享其成”，得到他人消化后的结论，再视作为本身对其事件看法。

上述提到的霸凌，很多时候不会是单向性质，而是放射性的做法，霸凌者会影响、怂恿、威胁周边的人一起欺负某个对象，直至达到目的。网络霸凌是一道最容易煽动情绪的方式，不用太多成本，只需尽情点燃火苗。网民或许没有意识到自己的留言严重性，当有一两人开始不理智，频频嘲弄该涉案的僧人，而没有人发声阻止，许多人就会群起制造语言攻击，甚至牵扯错误解读佛教经文，只为了呈一时之快感，制造娱乐笑果。

如果留言者认为，其他网民有足够智慧看得懂这是笑话，那就是太高估其他网民了，也显示自己的思考偏误和想摆脱自己的言论责任。也有人怪罪受害者为何当下不立即反抗，或直接以偏概全的说所有法师都不可信，这是为佛教套上罪名。

很多人很容易就产生这样的思考偏误，就好像槟城日落洞公寓亮灯时出现十字架样式，伊党部份人士就抨击对方有“基督教议程”。

网民很快就会为伊斯兰冠上罪名。发生父辈或长兄乱伦事件，又马上直指是某族群所为。

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这样的思想模式不正是有盲点吗？恰恰很多人都没有正视，而愿意接受这样的讯息。反而忽略最简单而有力的事实，这都无关宗教族群，一切都是人性。



(星洲日报／记者Apps．文：林德成．星洲日报副刊记者 )