杨美盈：今年首季要取缔100家·61非法洋垃圾厂已查封 能源科艺环境部长杨美盈指出，该部为了加速铲除国内非法洋垃圾厂，特别为环境局定下关键绩效指标（KPI），即在今年第一季需取缔100家非法洋垃圾厂，目前已成功取缔及查封61家！

杨美盈视察非法洋垃圾厂。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生17日讯）能源科艺环境部长杨美盈指出，该部为了加速铲除国内非法洋垃圾厂，特别为环境局定下关键绩效指标（KPI），即在今年第一季需取缔100家非法洋垃圾厂，目前已成功取缔及查封61家！

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她说，尽管政府已停止发放进口废塑料（洋垃圾）的入口准证，但从去年1月到7月，大马其实已有大量洋垃圾引进国内，如今这些洋垃圾遍及全马，其中雪州是非法洋垃圾厂“热门区”。

她披露，环境局目前先从雪州开始展开取缔，接着今日也会在吉打展开取缔行动，过后才进一步扩大到全国各地。

杨美盈（左二）当面斥责官员往后展开取缔行动时需有效率。左一为阿兹米占。（图：星洲日报）

已鉴定97家非法洋垃圾厂

“环境局目前鉴定到的非法洋垃圾厂有97家，雪州占最大宗，高达61家，柔佛有6家、森美兰10家及其余在其他州属。”

杨美盈今日带队到巴生直落昂展开非法洋垃圾厂取缔行动后表示，该部相信还有更多非法洋垃圾厂未被“发现”，不过环境局会持续展开取缔，并确保在今年第一季达到100家。

她说，从目前已取缔的61家非法洋垃圾厂，预估充公的塑料超过100吨，数量非常惊人。

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她披露，地方政府充公有关塑料后，可拍卖给合法的塑料厂，或销毁处理，避免业者转移阵地，继续非法营业。

她补充，被查封的非法垃圾厂，当局也会确保断电断水，瘫痪工厂的运作，以避免业者“重操旧业”。

“我也希望全国人民能扮演政府的眼睛，若发现临近有非法洋垃圾厂，务必通知人民代议士，以便能要求地方政府展开取缔，阻止非法洋垃圾厂继续运作。”

合法塑料厂违例也将对付

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杨美盈指出，除了取缔非法洋垃圾厂，对于持有合法执照的塑料厂，若发现抵触环境条例，环境局会毫不犹豫采取行动对付，包括撤销执照、罚款或将业者提控上庭。

她披露，根据数据显示，雪州48家合法塑料厂中，有20家因违例而被对付。

她举例，有三名业者已经被控及下判，其中第一人被判监禁1天及罚款8万令吉、第二人被罚款6万4000令吉，及最后一人被判罚款8万令吉。

“我奉劝所有塑料厂业者、无论是本地人或外籍人士都不要违法，否则一定会被对付，决不妥协。”

到直落昂取缔“出师不利”

杨美盈继去年10月率队到瓜拉冷岳展开非法洋垃圾厂取缔工作，今日第二度率队到巴生直落昂取缔当地的非法洋垃圾厂，不过取缔首间工厂就“出师不利”。

当一众官员和各单位执法人员抵达工厂大门时，却因大门深锁而无法入内，大队被迫在门外等候超过10分钟，待市议会官员携器具剪开大锁。

不过，此时工厂内已空无一人，相信员工都已逃之夭夭。

杨美盈事后斥责市议会官员效率欠佳，展开取缔行动时一定要高效率，确保“人赃并获”。

她甚至直言有一座占地颇大的非法洋垃圾厂在运作，为何市议会官员过去却毫不知情。

尽管如此，杨美盈还是有称赞环境局及地方政府官员已非常落力在取缔非法洋垃圾厂，不过希望他们还能更进步及更有效率。

陪同出席取缔行动者包括巴生港口区州议员阿兹米占。