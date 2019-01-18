虐猫入狱两年·雪州苏丹后：感到欣慰 雪州苏丹后诺拉西京表示，对士拉央地庭宣判于去年9月11日在自助洗衣店虐猫的被告入狱两年的判决，感到欣慰和满意。

雪州苏丹后诺拉西京对小动物爱护有加。（照片取自雪州王室办公室脸书专页）

（雪兰莪．巴生18日讯）雪州苏丹后诺拉西京表示，对士拉央地庭宣判于去年9月11日在自助洗衣店虐猫的被告入狱两年的判决，感到欣慰和满意。

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与此同时，雪苏丹后对陆续发生猫儿遭活活踩死和狗儿被毒死或遭爆竹对待的事件，感到痛心疾首和失望。

她在雪州王室办公室脸书专页贴文说，2015年动物福利法令阐明，虐待动物者，一旦罪成，可被判罚款2万至10万令吉，也可同时或被判入狱最高3年。

“我吁请全体马来西亚人民充份发挥爱心，要对被遗弃在街头，被逼流浪而无法自我保护的动物，爱护有加。”

她也呼吁兽医局和大马及雪州所有地方政府，通过人道教育，向人民灌输爱心精神，并设立更多的收养中心，收养这些在外流浪，且还健康活泼的猫狗。

她说，作为雪州防止虐待动物协会的王家赞助人，她对该协会推动的雪州零流浪动物运动表示欢迎，希望执法当局能与这些非政府组织携手合作，共同打造一个爱心社会，不让动物受到任何形式的虐待。