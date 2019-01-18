赛夫丁：打破旧框达成梦想‧“和达纸箱有前景” 他说，只有在思维上打破旧框框才能摈除坐井观天，然后达到梦想与成就。他说，和达纸箱工业就是最好的例子。

左起嘉宾靖饭冢、中西康夫、赛夫丁部长、曾启顺、林国雄、谭荣基受邀为霹雳和达纸箱工业第二新厂主持联合剪彩开幕。

（意大利‧巴里文打17日讯）国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁，虽然对纸箱生产领域不熟悉，但却巧妙地引用英文谚语“thinkout of the box（脱框思维）”赞扬和达纸箱工业管理层，有出众思维与管理达至今日成就。

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赛夫丁今日受邀为巴里文打和达纸箱工业第二新厂（HP2）落成主持开幕，和达纸箱工业第二新厂耗资4500万令吉，占地2.99英亩（13万0244平方尺），位于巴里文打工业区。

他说，只有在思维上打破旧框框才能摈除坐井观天，然后达到梦想与成就。他说，和达纸箱工业就是最好的例子。

他说，该厂从1991年设厂至今，生产的纸箱产品已涵盖了马来西亚半岛。他相信该厂还有跃进的空间，即把生产的纸箱产品推广到海外包括新加坡市场。

赛夫丁受邀植树礼，中西康夫（左）及曾启顺（右） 陪同。

纸箱产品领域宽广

赛夫丁说，今次是他首次参观纸箱生产工厂，也才了解到纸箱产品领域的宽广，并且还有许多潜能。同时，他了解到透过纸皮材料，还能制造出多样性产品。对此，他认为此领域的潜能、创意，以及前景是没有句点的，而新政府对这项发展表示支持。

他说，新政府的承诺是打造良好及有利的商业环境，毕竟国民需要就业机会。

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他说，该厂制造了400个就业机会，也需要外劳的协助生产。对此，他了解到该厂的本地员工与外劳的比例平衡，这也给本地人力资源提供宽裕的就业机会。

今早的开幕仪式有许多日本高层人员参与，赛夫丁特别在致词的开端大秀日语。他除了向OJI集团总裁中西康夫自我介绍，也欢迎来自日本的代表到大马。

陪同部长主持开幕礼为巴里文打和达纸箱工业总经理林国雄、日本王子包装集团总裁中西康夫、和达纸箱工业进团董事经理曾启顺、OJI集团董事靖饭冢、和达纸箱工业集团董事谭荣基。

其他嘉宾包括霹州行政议员兼知知西廊州议员哈斯鲁、霹州行政议员兼瓜拉古楼州议员阿都尤努斯、吉辇警区主任奥玛巴迪亚、吉辇县长莫哈未峇克里、吉辇酋长拿督凯鲁汀、吉辇县议主席希米尔、各主要商业伙伴。

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赛夫丁也在巴里文打霹雳和达总经理林国雄陪同下，了解该公司产品如垫层滑托盘纸与各种创艺产品、沙发、椅子等。

赛夫丁受邀与嘉宾及和达纸箱工业集团及OJI团高层合照 。

林国雄：厂房设备一直扩大

巴里文打和达纸箱工业总经理林国雄于会上致词说，巴里文打和达纸箱工业创立于1991年，经过营运量不断增加，厂房设备也一直扩大。

他说，该公司于2012年在巴里文打工业区兴建新一厂，引进先进的机械与技术，生产三层、五层、七层瓦楞纸板、纸盒的各种产品，“2014年，和达纸箱工业（霹雳）研发出特别产品Slipsheet垫层滑托盘纸，以高技术是第一家采用以硬纸替代木制托盘及塑胶托盘（Pallet），让出口商能节省成本及节省更多空间，以处理货运集装箱问题。

“Slipsheet垫层滑托盘纸，可根据顾客要求厚度、大小，由于非常实用，该项产品都非常受落，定单销量每年增加，其中年产量达1500吨。”

林国雄说，该公司团队精益求精，相继推出系列产品包括重工业瓦楞包装盒，该些产品用上7层纸高技术纸板制成，可配合顾客要求，印刷与改造，年产量高达5000吨。公司的业绩近几年间突飞猛进，原厂不够应付，于去年扩建第二厂。

总经理林国雄致词。

引进德国先进机器

第二新厂引进了德国先进的1.8米新瓦楞机德国莱默尔（E+L），以全自动打包机、制出高品质纸板，可生产3层、5层纸板，供应本地三级厂。

公司非常注重管理营运，尤其是产品生产环境，时刻以“安全第一”为考量，而且员工的素质也一直在提升，他们通过共同努力，一起见证霹雳和达的前进与进步。

霹雳和达纸箱工业前身属Cinta Packaging Industries，于2001年由和达纸箱工业所收购，2007年厂房失火，2008年重建新厂投入营运，2011年扩建第一新厂，2017年为第二新厂举行奠基礼，今日则为第二新厂举行开幕礼。

和达纸箱工业集团也属日本王子亚洲包装集团（OJI Asia Packaging）子公司，集团总裁中西康夫致词表示，王子亚洲包装集团也是世界其中最大的纸品公司，营业额高达550亿令吉，2018年迈入了第145周年，于2010开始在海外投资，包括东南亚及印度，贡献了集团约30%业绩，他有信心，随各地的业务提升，集团也定下海外营业额约一半为目标。

该集团的业务领域包括打印纸、新闻纸，家庭和工业材料、包装与纸尿片、热媒和薄膜产品业务、森林资源、纸浆，林业和电力业务等。马来西亚，泰国，越南，柬埔寨，缅甸和印度的业务是集团极力扩充的据点，至今约有36处，印尼是最新进入的国家。

中西康夫说，马来西亚的业务是该集团在海外中的最重要的国家之一，集团的管理理念，《创造创新价值》为更美好的未来做出贡献，作永续经营的核心价值。

OJI总裁中西康夫致词。

曾启顺：开拓不同领域商家顾客

和达纸箱工业集团董事经理曾启顺说，纸箱业市场大，和达集团除了在大马分别有霹雳巴里文打、中马汝莱、南马柔佛有设厂，和达集团也有至柬埔寨金边设厂，各别厂房都有不同产品，公司也不断扩大投资，引进新机械设备，开拓不同领域的商家顾客，其中电子厂、太阳能板厂、航空业、化学工业等都成为公司客顾。

汝莱总厂的产能也从4万8000公吨提升至8万4000公吨，巴里文打和达第二新厂的落成开幕，预计年产量可再增加3万吨，加上第一厂的3万6000吨产量，两厂总产可达6万6000吨。

曾启顺表示，公司集团能在大马与柬埔寨取得不俗的业绩表现，有赖强大的企业文化管理，以提供优质服务及能顾客提供创新产品，减低成本，以获得客顾们的信赖。”