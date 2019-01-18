杨薇讳： 独立广场一带 850万治水完败 （古晋18日讯）朋岭区州议员杨薇讳促请古晋北市市政局向人民交代，为何耗资至少850万令吉在古晋独立广场一带的治水工程，无法发挥作用，每逢下大雨，中央广场路段依然被水淹没，无法通车？

朋岭区州议员杨薇讳展示古晋中央独立广场路面严重积水的照片。

（古晋18日讯）朋岭区州议员杨薇讳促请古晋北市市政局向人民交代，为何耗资至少850万令吉在古晋独立广场一带的治水工程，无法发挥作用，每逢下大雨，中央广场路段依然被水淹没，无法通车？ 她说，北市局当时表明，若要有效解决古晋独立广场及老巴刹一带多年来的闪电水灾问题，必须在该区展开排水系统改善工程，好让雨水即刻排放到砂拉越河。 “实际上，治水工程于2016年动工，分3个阶段展开，2018年上半年竣工。不过，就算治水工程已完工，但每逢大雨，古晋中央广场一带依然发生严重的闪电水患。最近两次是去年11月23日和今年1月8日。” 因此，杨薇讳抨击砂政府花费纳税人的大笔款额，改善与提升中央广场一带的排水系统，却无法取得任何实际效用。北市局有责任向人民交代为何工程会失效。 杨薇讳召开新闻发布会时强调，砂政府花钱展开工程，情况应获改善，但摆在眼前的却相反，人民至今一样饱受闪电水患之苦。 工程局劣等建材筑路 另一方面，杨薇讳也抨击砂公共工程局在实施道路工程时，采用一些可疑或低于规格的建路材料。根据该局招标文件显示，砂公共工程局忽视了工程部规定的正确工程指南，尤其涉及土工布的使用。 她说，道路基础最重要的组成部分之一是土工布（Geotextile），有关建材可减少道路沦陷和破坏的影响，尤其砂拉越的许多道路属于泥炭土，土质较软，因此，当局必须确保使用高质量的土工布。 （新闻来源：砂拉越星洲日报）