古晋深圳直航喊停 2月28日起不飞了 （古晋18日讯）基于商业原因，亚航古晋深圳直飞航班将于2月28日起停飞。

古晋直飞中国深圳航班于2017年12月16日抵达古晋国际机场时，接受“过水门”欢迎仪式。（档案照）

（古晋18日讯）基于商业原因，亚航古晋深圳直飞航班将于2月28日起停飞。 亚航接受星洲日报记者询问时证实这项消息，并表示乘客可以选择更换机票或要求退款。 30天内免费更换 亚航发言人指出，已订购2月后飞往深圳的乘客，可在30天内免费更换出发日期及时间；或将有关机票价格转换成信用账户金额，发送到乘客的信用账户后，需要在90天内兑换消费。 此外，乘客也可以通过电子表格，向亚航申请全额退款。至于透过旅行社订购机票者，可以直接联络相关旅行社了解详情。 亚航将透过电邮及信息发出通知给受影响的乘客，因此，该公司提醒乘客必须确保所填写的联络资料正确，且可被联系上。 亚航于2017年12月26日开启古晋直飞中国深圳航班。去年3月期间曾一度因深圳停机坪供不应求，而传出停飞。然而，如今再次传出停航消息，不禁令民众倍感惊讶及失望。 （新闻来源：砂拉越星洲日报。李佩芝／报导）