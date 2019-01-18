去年出口值减逾7亿 . 森林原产品出口续降 （古晋18日讯）砂拉越2018年木材产品出口总值达54亿4000万令吉，比2017年的61亿3000万令吉下降了11％。

（古晋18日讯）砂拉越2018年木材产品出口总值达54亿4000万令吉，比2017年的61亿3000万令吉下降了11％。

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砂木材工业发展局总经理哈欣博哲在该局常月集会上致词时表示，2018年出口产品中，初级产品比率仍高达91％，即胶合板31亿9000万令吉、木桐7亿7300万令吉、锯木6亿7300万令吉、高中密度纤维板（MDF）3亿3200万令吉，而附加价值产品如家具总值仍非常低，仅占2％。



他说，主要出口地区仍以日本最多，达26亿9000万令吉，印度5亿4500万令吉、韩国4亿2400令吉、中东3亿8500万令吉、台湾3亿5800万令吉、泰国8700万令吉、菲律宾2亿8700万令吉、印尼2亿1500万令吉及越南7600万令吉。



他说，砂森林原产品的出口量持续下降，2017年原始森林木桐出口为570万立方米，而2010年则是1000万立方米，并预计在2030年将会下降至170万立方米。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）