航空委会： 砂4航线每逢佳节 票价最高涨4.2倍 （古晋18日讯）大马航空委员会（MAVCOM）研究显示，每逢佳节期间，砂拉越有4个航线的机票价格出现飙涨，涨幅最高达4.2倍。

（古晋18日讯）大马航空委员会（MAVCOM）研究显示，每逢佳节期间，砂拉越有4个航线的机票价格出现飙涨，涨幅最高达4.2倍。

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4个航线分别是新山往返诗巫、新山往返古晋、古晋往返诗巫及吉隆坡往返古晋。



大马航空委员会首席营运员阿兹米尔再因在媒体汇报会上指出，新山往返诗巫及古晋的航线单程机票，在农历新年前后最高售价分别为988令吉及788令吉，比平均价格236令吉及188令吉高出4.2倍。



至于古晋往返诗巫的单程机票价格在农历新年期间高达844令吉，比平均价格248令吉高出3.4倍。另外，吉隆坡往返古晋的单程机票价格在开斋节期间高达1142令吉，比平均价格364令吉高出3.1倍。



阿兹米尔再因指出，交通部长陆兆福去年接获许多关于机票价格在佳节期间飙涨的投诉，因此指示大马航空委员会展开研究。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）