砂警3次突击建功 . 逮11人起值15万冰毒 （古晋18日讯）砂警方毒品罪案调查组刑警在3项突击行动中逮捕11名男女，起获1016.43克，价值15万1千850令吉的冰毒。

砂毒品罪案调查组主任沙哈（左二）及同僚向记者展示警方起获的冰毒。

（古晋18日讯）砂警方毒品罪案调查组刑警在3项突击行动中逮捕11名男女，起获1016.43克，价值15万1千850令吉的冰毒。

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村屋擒2人起毒品



砂毒品罪案调查组主任沙哈在新闻发布会上说，警方毒品罪案调查组本月15日清早6时10分，拉队突击沙隆再也甘榜斯米拉溪里某住家，逮捕两名在客厅熟睡的巫裔男子，并起获一个装有透明胶袋的背包。



透明胶袋内装有39条沾有疑是冰毒的毒品，重5.71克，价值550令吉。两名嫌犯（23及24岁）没有固定职业，为当地居民。



老港下住家捕2人



第二项突击行动于当天中午12时30分，在7哩圣淘沙镇老港下路一间住家展开。



刑警检查停在住家前的一辆摩托后，在车篮上起获一包藏有1003克，价值15万450令吉的冰毒。两名分别为39岁及58岁的华裔男子被扣查。

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警方查悉，来自柔佛州的华裔嫌犯（39岁）拥有毒品案底。



车厂逮6男1女



当天下午1时45分，警方也根据情报突击沙隆再也甘榜沙隆再也拉勿一间车厂，逮捕6男1女，7人皆为巫裔，介于20岁至47岁。刑警搜查车厂，在一个抽屉内发现一个藏有7小包相等于7.72克疑是冰毒的罐子，价值850令吉。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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警方起获的毒品。