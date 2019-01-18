警方：贪数百令吉酬劳 . 出借户头后果自负 （古晋18日讯）砂毒品罪案调查组主任沙哈忠告民众，勿贪小便宜而因小失大，为赚取每个月区区数百令吉酬劳，把个人银行户头租借给涉及毒品活动者。

砂毒品罪案调查组主任沙哈（左）忠告民众，不要贪小便宜而把个人银行户头租借给涉及毒品活动者，否则将因小失大。

（古晋18日讯）砂毒品罪案调查组主任沙哈忠告民众，勿贪小便宜而因小失大，为赚取每个月区区数百令吉酬劳，把个人银行户头租借给涉及毒品活动者。 沙哈强调，一旦有关人等的银行户头被查获涉及毒品活动，银行户头持有人将被警方逮捕，并在1952年危险毒品39B条文下被调查及提控。 沙哈在新闻发布会上说，银行户头持有人把户头借给不法分子，一般上所得到的每月酬劳，约两三百令吉。 “当一个人愿意把个人银行户头借给涉及毒品活动者时，有关人等很明显已与贩毒分子同流合污。” 入世未深易受诱惑 不对付涉毒学生家长 沙哈也透露，毒品活动有入侵校园的趋势，警方将与教育局联手，共同打击及杜绝学生及校园的毒品活动。 他劝告家长多留意孩子在学校的举动，一旦揭发孩子涉及毒品活动，可亲临邻近的警察局与警方毒品罪案调查组接洽，共同商讨孩子涉及毒品事宜。 他强调，学生涉世未深，思想未成熟，易受到他人影响而涉及毒品活动。警方可以理解，不会采取行动对付学生及家长。警方希望涉及学生与警方配合，提供贩卖毒品给他们的幕后人物。 （新闻来源：砂拉越星洲日报）