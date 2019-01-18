分别在隆及广州授课·中国大学预科班招生 由马中一带一路促进会和中国大学—华南理工大学联手促成，全马首个在地的中国大学预科班课程正式落地。

在赵启发（左起）和蔡金星的见证下，蔡捷旸（左三）及胡贵平（右三）一同为寰宇专才基地开幕，并主持“华南理工大学国际生源基地”的立碑仪式。右起为马中一带一路促进会秘书长陈俊松和华南理工大学国际教育学院招生与办公室项目主管吕剑虹。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）由马中一带一路促进会和中国大学—华南理工大学联手促成，全马首个在地的中国大学预科班课程正式落地。

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这项预科班课程由寰宇专才基地（Worldwide Expertise Centre）负责推行，并分别在吉隆坡和中国广州授课，密集式的上课形式和分作两地上课。

寰宇专才基地执行董事蔡捷旸指出，这个预科班的证书除了可以衔接华南理工大学，有关证书也得到中国另外7所大学的认可，即中国传媒大学、天津大学、中国海洋大学、西北大学、南开大学、北京理工大学和福州大学，证书持有者可直接攻读这8所大学的学士学位，而各大学尤其华南理工大学，也提供专属的奖学金给成绩中上的学生申请。

2月开课3月赴广州校区

他说，这个预科班将在2月底开课，学生在3月中前往广州的华南理工大学校区，延续接下来的课程，整个课程将在4月底完成，方便学生在6月初中国大学招生截止前，报读属意的大学。

蔡捷旸是出席寰宇专才基地的揭幕仪式，以及“华南理工大学国际生源基地”的立碑仪式受访时如是指出。

有关仪式是由蔡捷旸和华南理工大学国际教育学院副院长胡贵平共同主持，并由马中一带一路促进会总会长拿督蔡金星和马来西亚留华同学会升学主任赵启发见证。

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胡贵平表示，该校对首次在海外开设预科班充满期待，同时也预留了攻读学士学位的奖学金名额，供此项目下的学生申请，希望马来西亚的学生把握这机会，实现升学的梦想。

该预科班收费更涵盖了往返中国广州的机票和宿舍费费。

适合国中华中毕业生

有关课程主要针对国中和国民型中学的中五毕业生，也就是大马教育文凭考试（SPM）的持有者。

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依据中国大学的招生要求，报读者必须完成6年的中学教育，但因本地国中或国民型中学是5年制，国民或国民型中学毕业生需要参加不同形式的大学预科后，才能达到大学就读资格。因此，有意留学中国的国中生，必须通过预科班衔接中的大学一年级。

至于成绩不理想的独中生，或大马高等学校文凭（STPM）的持有者，也可以借由预科班的进修，以达到中国大学的入学门槛。

今年第一班的预科班招生截止日期为2月18日，并只招收40名学生，2018年甫考完SPM的国中和国民型中学毕业生，任何有意者都可先以预考成绩报读，欢迎致电热线：016-8277001查询详情，或浏览官方脸书专页：Facebook.com/worldwide.expertise。