价格照旧 收费拟划一 . 超量用水或征附加费 （古晋18日讯）尽管数十年未调高水费，砂政府目前无意调涨，反之正积极透过各项努力，以求在2025年全面达致砂水供100％覆盖率。同时，由于目前砂各区水费不一，砂政府也计划探讨划一水费。

住家用户水费比商业及工业用便宜。

（古晋18日讯）尽管数十年未调高水费，砂政府目前无意调涨，反之正积极透过各项努力，以求在2025年全面达致砂水供100％覆盖率。同时，由于目前砂各区水费不一，砂政府也计划探讨划一水费。

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砂公用事业部长拿督斯里史蒂芬伦迪接受星洲日报记者访问时说，砂政府研究两项措施，划一水费是其一。至于另一措施，砂政府也探讨向超过一般用水量的用户，征收“附加费”（surcharge），教育人民珍惜水源。



砂35年未调高水费



谈及水费，史蒂芬伦迪说，实际上，砂小市镇的水费自1984年最后一次调高至今，已35年未调涨。



古晋水务局及诗巫水务局在1992年最后一次调涨水费，民都鲁区于1995年最后一次调涨水费。



在西马酝酿今年内调涨水费，史蒂芬伦迪向砂人派定心丸，指砂政府没有此打算，砂水费不变。



“砂政府不会突然调涨水费，会经过具体和详细检讨及研究，确保基础问题获得解决后，才来探讨水费事宜。”

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有津贴 等同半买半送



史蒂芬伦迪解释，砂政府过去多年一直以津贴方式，让砂乡区用户享有收费便宜的食水供应。如果按照实际收费，每立方米水费平均是1令吉40仙，政府津贴后，用户每立方米平均只需缴付62仙。



同时，他说，砂政府致力改善水供服务及设施，其中砂政府动用28亿令吉改善水供，尤其目前仍有一些地区面对食水供应问题。



目前砂拉越水供网覆盖率为81％，市区已达100％，乡区仅67％。因此，史蒂芬伦迪表示，砂政府除了拨出28亿令吉加强水供，也耗资80亿令吉打造“砂拉越水供网”计划（State Water Grid）。

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民都鲁水费最贵



砂各区水费收费率不一，以5区域来区分，其中民都鲁水费是全砂最贵。



史蒂芬伦迪解释，砂水费收费率不一，主要是负责单位不同。



“以一般住家用户为例，主要城市地区每1万5000公升，每1000公升收费48仙，民都鲁方面每1万4000公升，每1000公升收费要61仙。”



不过，他说，相较于商业及工业用途，住家收费比较便宜，让民众享用到低价格水源供应。



（新闻来源：砂拉越星洲日报。谢伟欣／报导）

\砂公用事业部长史蒂芬伦迪：砂政府过去多年一直以津贴方式，让砂乡区用户享有收费便宜的食水供应。



砂政府探讨向超过一般用水量的用户收取“附加费”，教育民众珍惜水源。