王会梅．承认统考，路还有多长？ 承认统考也是希盟政府的竟选宣言，但大选后，只闻楼梯声，不见人下来。目前，究竟是在最后一里路，还是在半途，或者还在起点呢？

承认独中统考在前任政府的口中，只剩下最后一里路；承认统考也是希盟政府的竟选宣言，但大选后，只闻楼梯声，不见人下来。目前，究竟是在最后一里路，还是在半途，或者还在起点呢？

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这要从那一个层次看，董总通过副教育部长争取多年，相关部门长官对统考结构与内容有一定的认知，已多番协商，看似就要水到渠成了！

但首相一句话“必须考虑马来同胞的敏感性”让华社颇有感触–华社争取了这么多年，难道就不应考虑华社的感受吗？华社的反应可说是感性多于理性。

在民主运作的国家如大马，民间支持是任何新政策推出的重要支柱。

在大马，华裔是少数民族，任何华人提出的议程除了获得华裔的支持，也应有一定分量的友族同胞的认同，才能成事，所以首相的话也是反映我国的政治现实。

在承认统考方面，新政府上任后，值得一提的是首次有以非华裔同胞为主的论坛就统考课题舆论，如前些时候在马来亚大学举办的；另一方面，也有以巫文进行网上签名运动，表达支持／反对承认统考。不少华裔与巫裔都上网热烈投票，结果是寡不敌众，反对者胜出。

相信很多投票的巫裔同胞对统考一知半解，只是随他们社群中的舆论走。无论如何，统考在友族群中引起舆论，算是第一轮吧，从积极角度看，最少开始有基本认知了！

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由于媒体的报道，今日不少非华裔与不谙华语的华裔人士都对dongzong这名词略有所闻，当要进一步了解时，现代人的习惯就上“谷歌”搜寻，所以如果董总网站能在其首页以英巫文充份的解释，并纠正一些迷思，当能加强统考在大马各族群的认可。此外，互联网、脸书、推特、WhatsApp,Instagram等社交媒体皆是现今社会，尤其是年轻人获得资讯的主要管道，Instagram最为马来族群所崇向，因此，如活跃在这些管道，应可达到事半功倍的宣扬成效。

统考或华教在大马占有一项优势，目前华小拥有为数不少的非华裔学生，社会上也有很多华小、华中与独中的非华裔毕业生。近日就有一位毕业自华中的巫裔教授在非华语媒体为华校与统考仗言，笔者的一位巫裔友人也在社交媒体上广传其文章，另一位毕业自华小与华中的巫裔女青年领导人每次与笔者谈起董教总时，语气总是倍感亲切与热忱，可见华教的支持者不限于华裔。

如果董总/华社能成立一个非华裔华校校友会，可协助华社与其他族群沟通与谅解。同时，增加与多元族群组织如专业团体与其他温和派组织沟通联系，应可争取认同。

依笔者看，为了抚平巫裔同胞的情绪，平衡政治的需要，政府如果承认独中统考，教育部很可能同时也承认私立宗教学校。近期在拨款于独中当儿，现任政府也大手笔拨款予私立宗教学校就是一例子（这曾经是前朝政府长期为不资助独中所持的理由，即政府一路来都不资助私立学府，这包括私立宗教学校、独中与其他私立学校）。根据一项报告，我国60%的巫裔同胞思想保守。在这种情况下，政府资助与进一步承认私立宗教学校是不是会助长我国的保守宗教势力？此外，政府也可能一揽子考虑承认其他非官方文凭如英国的O与A水平文凭和其他外国文凭。

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这回归到另一考量，承认统考对华社的关键利益何在？是为了让独中生进入国立大专与政府部门工作？在争取统考承认当儿，审视现今大马政治环境，与承认统考可能带来的各种回响与效应，是值得各方斟酌考量的。