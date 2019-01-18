蔡镇燊·希盟政治性的安排 但我们可能都没想到我们向往的“变”，最关键还是掌握在掌权者的意志和动机。换句话说，政治人物不变，国家也变不了。如果政治掌权者还是没有压抑着霸权的心态和执政的尊严，也没有照料大局的心思，国家不会不一样。

我们在509向往着变天，希望能用人民的力量把马来西亚带入另一个辉煌时代，展开新的里程碑。除了告别国阵，我们向往的是将昔日腐败和滥权的政治文化画清界限。

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但我们可能都没想到我们向往的“变”，最关键还是掌握在掌权者的意志和动机。换句话说，政治人物不变，国家也变不了。如果政治掌权者还是没有压抑着霸权的心态和执政的尊严，也没有照料大局的心思，国家不会不一样。

我们不用看太远，就能找些例子把希盟和前朝国阵等量齐观。最近土团党把大量的党员委任为机构董事的事件便足以显示巫统的作风，大局没改变。土团党妇女主席丽娜哈仑委任该党成员到人民信托局和槟城区域发展机构出任高职和柔佛政府委任土团党领袖到柔佛州教育基金会出任董事都做得太明显了。

509换不了政治掌权者的贪婪心态。虽然政治委任党员会明显地招来人民的愤怒和不满，且对机构也没有任何明显的惠益，但政治人物都不在乎。对他们而言，委任党员任何职位对他们的政治发展皆有益，因为除了能多吃一口饭，政治势力也能更易扩大。若被委任的职位特别重要，那位政治人物在社会的地位和声望将提升，在人民日日求见的情况下也添加了不少的存在感。

阿兹敏就是在希盟最早犯规的那位，在委任国库控股的其一董事就违背了希盟的诚信和诺言。当初说好不委任政治人物当政府机构职位的承诺也就算了，阿兹敏还套老马的话，那就是“大选前说的不是死的，我们得看着办。”他还说希盟里的有些党员是专业人才，可以被委任，似乎在暗示他们的潜能势不可挡，无法被代替。

但他们似乎都忘了，人民当初反对国阵政治委任不在于国阵政治人物的个人能力，也不在于什么高高在上的原则问题；反对是因为委派了政治人物到政府机构开掘了另一条滥权的途径，再改变该政府机构的目标。

政府机构的宗旨是达成惠民计划，用人民所交的税让生活更容易过。如果如今成为了政治人物不断扩大权力的平台，人民不是无辜地缴钱，还要受害？

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当初土团党在大会说了如果不利用执政权好让党员受益的人就是傻瓜，原来他们说的是真的。现在违背了承诺后也不想掩盖什么了。权力的诱惑太大，一个九分相似前朝巫统的土团党又怎么能抵挡。他们都认为这一些被委任到的职位都是应得的，对人民的愤怒忽视一会儿就行了。再说，老马不是说过大马人民很善忘的吗？

但我们才没那么傻。





(星洲日报／我心向阳·作者：蔡镇燊·研究所主任兼法律顾问)