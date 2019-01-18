避免狂犬症扩散·太平兽医局捉野狗 虽然太平的狂犬症并没有感染到居民，但兽医局不敢掉以轻心，并于昨晚开始在疫区内展开捕捉野狗的行动。

兽医局人员沿家挨户为家犬注射疫苗，并派发传单。（图：星洲日报）

（霹雳．太平17日讯）虽然太平的狂犬症并没有感染到居民，但兽医局不敢掉以轻心，并于昨晚开始在疫区内展开捕捉野狗的行动。

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兽医局捕狗队成员昨晚约8时开始，联合太平市议会执法人员及警员在新板一带进行捕捉野狗行动，以避免狂犬症扩散。

捕狗队成员兵分多路，在新板的金城园、甘榜柳、甘文丁及甘文丁再也一带进行巡逻，并捕捉在街上流浪的野狗。

捕狗队成员采取的行动是先以麻醉针将野狗射倒，在检查后才带回兽医局采取样本化验，以确认样本是否呈阳性或阴性反应。

除了捕捉野狗进行检验，霹雳兽医局今日继续沿家挨户为家犬接种疫苗，太平兽医局则全天候开放，让养狗者把狗带到该局接种疫苗。

迄今为止，兽医局在疫区内共为400余只家犬注射了疫苗。

盼带家犬打疫苗

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另一方面，在州议员及市议员的安排下，兽医局也将于本月19日及27日分别在保阁亚三国州议员服务中心及拉律汀的民众会堂，为附近一带的家犬接种疫苗，希望狗主把家犬带到指定的地点接种疫苗。

保阁亚三区州议员廖泰义在新闻发布会指出，其服务中心将在本月19日（星期六）早上9时至中午12时安排兽医局人员到来为家犬接种疫苗，希望附近一带的养狗人士合作，将还未接种疫苗的家犬都带到服务中心接受注射。

他说，兽医局也将在当天提供各有关狂犬症的资讯，让居民对狂犬症有更进一步的了解，并提高警惕。

兽医局人员在射倒野狗后，为野狗进行检查。（图：星洲日报）

未有病例民众勿慌

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他呼吁公众不要过于担忧，因为至今为止，没有居民被证实感染到狂犬症，不过，防范还是有必要的。

太平市议员沙夫鲁丁表示，在他的安排下，兽医局将在本月27日（星期日）下午3时至5时在拉律汀的民众会堂（接近金河园处）为家犬接种疫苗。

他呼吁附近一带包括金河园、丽雅园、丰亿园等地的养狗者，把家犬带到民众会所接种疫苗，协助把疫情减至最低点。

华联二校讲解狂犬症危害

另一方面，太平华联二校已开始在早会环节为学生讲解有关狂犬症的详情，让学生提高警惕。

校长王明裕指出，老师也会向学生讲解狂犬症的危害，让学生回家转告家长，同心协力减低狂犬症的扩散。

“后廊区内有许多野狗，因此当太平被列为疫区后，向学生贯输有关狂犬症的知识是重要的。”